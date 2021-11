Ziekenhuizen staan niet te springen om een coronapas in te voeren

Medewerkers en bezoekers van zorginstellingen die bij de ingang een coronatoegangsbewijs moeten laten zien: volgens demissionair minister Hugo de Jonge zou die maatregel weleens kunnen bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Dinsdag zei hij dat zorginstellingen de bevoegdheid zouden moeten krijgen om een coronapas te vragen.

Maar het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over corona, vindt dat helemaal geen goed idee. Volgens de kring van experts is onduidelijk of de invoering van een coronatoegangsbewijs in de zorg zou helpen bij het voorkomen van besmettingen.

'Niet ethisch te verantwoorden’

Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam wist dinsdagochtend al wat het van het voorstel van De Jonge vindt. Het ziekenhuis liet meteen weten dat het niet zal meedoen aan de coronapas. “Vaccinatie is een recht, geen plicht”, zegt een woordvoerder. “Een QR-code voor patiënten is ethisch niet te verantwoorden. Er mag geen enkele drempel ontstaan voor het ontvangen van zorg.”

“Wij staan niet te springen”, zegt ook de woordvoerder van de Antonius Zorggroep, die ziekenhuizen heeft in Emmeloord en Sneek. In die ziekenhuizen is het maximale aantal coronapatiënten bereikt. Ook ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen ziet ‘geen toegevoegde waarde’ in de coronapas.

Zorggroep Antonius en Tjongerschans zeggen wel de landelijke lijn over de coronapas te volgen. “Als de ziekenhuizen in den lande besluiten mee te doen, zullen wij dat ook doen”, zegt de Antoniuswoordvoerder. “Maar wij zullen niet de eerste zijn die het invoert.”

Medisch Centrum Zuyderland, dat ziekenhuislocaties in Sittard-Geleen en Heerlen heeft, zegt ook geen gebruik te willen maken van de QR-code. “Voor bezoekers en patiënten geldt dat we met andere maatregelen de risico’s zo klein mogelijk houden. En wat onze medewerkers betreft hebben we iedereen nodig.”

Schijnveiligheid

Meer ziekenhuizen zijn bang dat de coronapas hen medewerkers zal kosten. Belangenorganisatie NU’91 voor zorgprofessionals deelt die bezorgdheid. “Het gaat hoe dan ook mensen afschrikken”, zegt woordvoerder Michel van Erp. “Er zullen mensen zijn die de zorg verlaten. En iedere persoon die ermee ophoudt, is er één te veel.” NU’91 werkt nog aan een peiling over de coronapas in de zorg.

Bovendien, zegt Van Erp, is zorgpersoneel getraind in het indammen van besmettelijke ziekten. “Professionals hebben in de zorg heel vaak te maken met besmettingsrisico’s. Ze weten hoe ze moeten voorkomen dat mensen ziek worden.” Wat de coronapas daaraan zou toevoegen, valt volgens hem nog te bezien. “We moeten oppassen dat we geen schijnveiligheid gaan creëren.”

Veel ziekenhuizen beraden zich nog op de coronapas. Het UMC Utrecht bijvoorbeeld. “We zijn verschillende scenario’s aan het bekijken”, zegt woordvoerder Joris Prinssen. “Er lijken nu twee sporen te zijn ontstaan: sommige ziekenhuizen zeggen al dat niet om een coronapas willen vragen, andere vragen zich af waarom dit in de zorg niet zou moeten en op andere plekken wel.”

Het UMC Utrecht wil graag dat de neuzen bij ziekenhuizen in de regio dezelfde kant op staan, zodat bij patiënten en medewerkers geen verwarring ontstaat. Daarom praten die ziekenhuizen onderling de komende dagen nog over de coronapas in de zorg.

Lees ook:

Alle nieuwe coronamaatregelen op een rij

Het mondkapje komt terug in de publieke binnenruimtes, de coronatoegangspas wordt op meer plekken verplicht en we krijgen opnieuw het “dringende advies” om anderhalve meter afstand te houden.

Kabinet koerst op nieuwe beperkingen voor niet-gevaccineerden

Volgens demissionair premier Mark Rutte bestaat er een ‘heel reële kans’ dat het kabinet de komende tijd nog verder ingrijpt om de coronacijfers te doen dalen. Met maatregelen die vooral niet-gevaccineerden raken.