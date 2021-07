Ziekenhuizen scherpen coronamaatregelen aan

Steeds meer ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan vanwege de grote toename van het aantal besmettingen. Ze beperken bezoek voor patiënten, stellen mondkapjes weer verplicht en vragen patiënten als het kan zonder begeleiding te komen.

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf maandag geen begeleiders meer welkom en mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen, behalve als een patiënt mogelijk komt te overlijden. In dat geval zijn twee bezoekers welkom. “We doen dit om u, uw naasten en onze patiënten te beschermen. Hoe minder mensen het Radboudumc bezoeken, hoe kleiner de kans dat patiënten en bezoekers het virus aan elkaar doorgeven”, legt het academische ziekenhuis uit. Ook mondkapjes moeten weer op.

Onder meer het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag, het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond namen dit weekend soortgelijke maatregelen.

Aantal coronapatiënten stijgt

De ziekenhuizen voelen zich genoodzaakt strengere maatregelen in te voeren, nu aan het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt. Zondag meldde het het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er in totaal nu 311 mensen met corona in het ziekenhuis liggen. Op de verpleegafdelingen kwamen er zondag 42 patiënten bij en op de ic twee. Zaterdag lagen er 284 coronapatiënten in de ziekenhuizen, vrijdag 265 en donderdag 230.

Omdat het aantal positieve tests de laatste tijd hard stijgt, verwacht het LCPS dat het de komende tijd drukker wordt op de ic’s en op de verpleegafdelingen. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, zei eerder deze week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten zal stijgen tot ongeveer 800.

