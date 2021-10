Ziekenhuizen schalen zorg terug wegens toestroom coronapatiënten

Het uitstellen van een operatie doet het Limburgse ziekenhuis alleen als het medisch verantwoord is, zegt bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten. Hij geeft aan dat het stopzetten van de inhaalzorg verschrikkelijk, maar noodzakelijk is, maar dat het ziekenhuis al wel 80 procent van de inhaaloperaties en behandelingen heeft kunnen uitvoeren.

“Het probleem is dat de instroom van voornamelijk coronapatiënten heel snel is gekomen en heel veel is. Overplaatsen naar andere ziekenhuizen gaat nauwelijks; die zijn ook overbelast,” aldus Schouten.

Zeven ziekenhuizen in regio Haaglanden en Hollands-Midden kondigden donderdagavond aan de inhaalzorg stop te zetten. De tien ziekenhuizen in de regio Brabant schalen de inhaal- en reguliere zorg met 5 tot 10 procent af door de drukte. Dat zijn volgens een woordvoerder alleen ‘niet urgente’ ingrepen, zoals een knieoperatie. Er wachten volgens een woordvoerder nog ‘vele duizenden’ op een operatie of behandeling. Het St. Jans Gasthuis in Weert geeft aan de zorg ook te verminderen.

Ziekenhuisbestuurders riepen vorige week in Trouw de overheid op om meer te doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op dinsdag zal het demissionaire kabinet aankondigen of er nieuwe maatregelen komen.

