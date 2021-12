Ziekenhuizen protesteren tegen gedwongen sluiting van afdelingen kinderhartchirurgie

Hartoperaties bij kinderen mogen over twee jaar alleen nog plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam, zo heeft demissionair gezondheidsminister De Jonge vorige week besloten. Dat stuit op onbegrip en woede bij de overige academische ziekenhuizen in Amsterdam, Leiden en Groningen, waar die operaties nu ook nog plaatsvinden.

‘Uw besluit is als een bom ingeslagen bij het UMCG en de noordelijke regio als geheel’, schrijft UMC Groningen in een woensdag verstuurde brief aan minister De Jonge. Het Leidse UMC bereidt zich voor op juridische stappen.

De gepasseerde ziekenhuizen snappen niet waarom de minister kiest voor Utrecht en Rotterdam. In zijn toelichting aan de Kamer schreef De Jonge slechts dat hij die knoop doorhakt ‘op basis van alle vergaarde informatie’. UMC Groningen verzoekt De Jonge ‘dringend om dit besluit te heroverwegen’.

Concentreren in minder centra is noodzakelijk

Alle ziekenhuizen onderschrijven de noodzaak om de kinderhartoperaties en zeer complexe hartoperaties voor volwassenen te concentreren in minder centra, maar ze verschillen van mening over hoeveel centra nodig zijn. Waar de minister er twee wil, suggereerden enkele vakverenigingen in een advies eerder dit jaar dat het er ook drie konden zijn.

De meeste specialisten die meewerkten aan dat advies vonden dat die functie vervuld kon worden door het Erasmus MC Rotterdam, UMC Groningen en UMC Leiden (dat samenwerkt met het Amsterdam UMC). “Alleen Utrecht had een andere mening”, zegt Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMC Groningen. “Er lag een compleet uitgewerkt plan dat de minister naast zich neerlegt.”

Verhagen vindt het zeer ongewenst om deze zorg geheel in de Randstad te concentreren, zoals de minister wil, met centra in Rotterdam en Utrecht. “Ook als je kiest voor twee centra, zou dat in Groningen er daarvan een moeten zijn, vanwege het belang van geografische spreiding.”

210.000 handtekeningen voor behoud van hartchirurgie in Groningen

Verhagen vermoedt dat het niet zal meevallen om het hooggespecialiseerde personeel van Groningen naar de Randstad te laten verhuizen. Ouders en hartpatiënten vrezen moeilijker bereikbare zorg. Zo’n 210.000 mensen hebben een petitie getekend om de kinderhartchirurgie voor Groningen te behouden.

Het opdoeken van de afdeling hartoperaties ondergraaft ook andere afdelingen, legt Verhagen uit. Hij waarschuwt dat mogelijk levens in gevaar komen. “Als de hartchirurg bij ons wordt weggehaald, dan wordt onze hart-longmachine niet meer gebruikt, die kan hier niet blijven. De chirurg die nu de operaties bij kinderen doet, is ook degene die drenkelingen die nu bij ons binnenkomen aan de hart-longmachine moet leggen.”

LUMC overweegt juridische stappen

“Onbegrijpelijk”, noemt ook Douwe Biesma, voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum, De Jonges ‘slecht beargumenteerde’ besluit. Het LUMC overweegt juridische stappen. “Enkele jaren terug is alle kinderoncologie onttrokken aan de UMC’s en in Utrecht geconcentreerd. Nu zou hetzelfde gebeuren met kinderhartinterventies. Althans, die zouden naar Rotterdam en Utrecht moeten gaan.”

Hartkwalen en kinderkanker zijn twee belangrijke onderdelen van de specialisatie kindergeneeskunde, legt Biesma uit. Haal je die onderdelen weg, dan raakt dat veel deeltaken van ondersteunend personeel. “Wij hebben nu een kinder-ic van twaalf bedden, daarvan worden zeven à acht bezet door kinderen met een hartafwijking. Halen we die weg, dan blijft een heel kleine ic-afdeling over. Het is niet aantrekkelijk om daar te werken, bovendien heb je minimaal zes tot acht bedden nodig om een ic te kunnen runnen.”

De minister moet de diverse kindergeneeskundespecialisaties beter over de ziekenhuizen spreiden, zegt Biesma. “Wijs bijvoorbeeld aan waar kinderen terechtkunnen met longinfecties die beademd moeten worden, of kinderen met zwaar letsel. Zorg ervoor dat de kinder-ic’s in alle regio’s benut kunnen blijven, en dat je in Utrecht en Rotterdam niet twee waterhoofden krijgt.”

