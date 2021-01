Ziekenhuizen blij met beleidswijziging De Jonge

“Fantastisch”, noemt NVZ-woordvoerder Wouter van der Horst het nieuws dat ziekenhuispersoneel in de acute zorg zich toch met voorrang kan laten vaccineren tegen het coronavirus. De Jonge maakte zaterdag die ommezwaai bekend. “In de ziekenhuizen is de logistiek klaar. De vaccins worden eerst over tien traumacentra in het land gedistribueerd, en dan halen de ziekenhuizen de vaccins daar op, of ze worden bezorgd.”

Vanaf welke dag het personeel volgende week een prik kan halen, en of dat in alle ziekenhuizen kan, is nog niet bekend. Volgens Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zal dat vermoedelijk niet eerder dan vrijdag 8 januari kunnen, omdat de voorbereiding enige tijd vergt. “Maar de winst zit hem erin dat de prioriteitenlijst is veranderd, dat de selecte groep verpleegkundigen en artsen het vaccin krijgen toegediend”, reageert Van der Horst uit.

“Als wij maandag zouden kunnen beschikken over de vaccins, gaan we direct voortvarend en met enthousiasme van start”, reageert Frank den Elsen, woordvoerder van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. “We brengen in elk geval in kaart wie er kan gaan prikken en we zorgen dat we intern een locatie en logistiek gereed hebben. We zijn blij dat het kabinet deze draai gemaakt heeft, het kon ook eigenlijk niet anders.”

De afgelopen dagen hebben diverse ziekenhuisorganisaties zwaar gelobbyd om ziekenhuispersoneel toe te voegen aan de prioriteitenlijst, waarop tot zaterdag alleen medewerkers van verpleeghuizen stonden. De meer besmettelijke, Britse variant van het virus deed de zorg over een op handen zijnde noodsituatie toenemen.

“Zonder daar triomfantelijk over te zijn, we hebben maximale druk uitgeoefend”, beaamt NVZ-woordvoerder Van der Horst. “Waar we bang voor zijn is dat de druk op de rest van het personeel enorm toeneemt als er meer uitval komt, door ziekmeldingen of omdat medewerkers moeten wachten op de uitslag van een test.”

‘Nederland kent geen verplichting, het komt aan op overtuigen’

In totaal komen ongeveer 30.000 medewerkers in aanmerking: naast personeel van ambulances en spoedeisende hulp gaat het om artsen en verpleegkundigen op IC’s en corona-afdelingen in de ziekenhuizen. “Ziekenhuizen mogen zelf bepalen waar de knelpunten zitten, maar dat zijn wel de groepen waar we het over hebben”, zegt Van der Horst.

Het is nog onbekend hoe groot de vaccinatiebereidheid is onder het ziekenhuispersoneel. Onder hen liet vorig jaar slechts eenderde zich tegen griep inenten, maar de bereidheid zou voor Covid hoger kunnen liggen, hoopt Van der Horst. “Uit onderzoeken komt een heel ruime marge naar voren, tussen de 35 en 60 procent in.”

Van der Horst verwacht dat mensen op corona-afdelingen en IC’s wel overtuigd zijn van de noodzaak van vaccineren. “Daar zit dat virus overal op, en verpleegkundigen zien ook de effecten ervan op de patiënten. Wij hebben altijd gezegd dat het heel belangrijk is dat je je laat vaccineren, maar we kunnen niks afdwingen. Nederland kent geen verplichting, dus het komt aan op overtuigen.”

De druk op het kabinet om ook ziekenhuispersoneel dat coronapatiënten verzorgt te vaccineren, nam de afgelopen dagen fors toe. Woensdagavond drongen Kuipers en voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care daar al op aan. Ook vonden zij dat het vaccineren maandag al moet beginnen. Volgens hen dreigt het zwartste scenario in de ziekenhuizen, omdat de komende weken grote hoeveelheden covidpatiënten opgenomen zullen worden. Bovendien wordt veel personeel ziek. Een vaccinatie kan besmetting voorkomen, waardoor artsen en verplegenden wél door kunnen werken.

In eerste instantie was het kabinet huiverig om de vaccinatiestrategie te wijzigen. Volgens minister De Jonge zou dat een ingewikkelde puzzel worden. Het voornemen was tot dusver om vrijdag te beginnen met alleen het vaccineren van medewerkers van verpleeghuizen, zodat die minder snel de kwetsbare bewoners zouden aansteken. Die vaccinatiecampagne begint op drie centrale plekken: in Veghel, Rotterdam en Houten. Op die dag liggen er 340.000 vaccins van farmaceut Pfizer klaar. Daarvan gaan er nu dus 30.000 naar ziekenhuismedewerkers.

