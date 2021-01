Ziekenhuispersoneel toch sneller gevaccineerd

Verpleegkundigen en artsen van de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdelingen in ziekenhuizen zullen toch zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Zij krijgen de prik dan dus alsnog eerder dan de bewoners en verplegers van verpleeghuizen.

Coronaminister Hugo de jonge zei eerder niet af te willen wijken van 8 januari als startdatum, maar bronnen in Den Haag zouden gemeld hebben dat ziekenhuizen vorige week is gevraagd een plan op te stellen om het ziekenhuispersoneel al vanaf komende maandag te vaccineren.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt zo snel mogelijk met een plan van aanpak, melden de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. Uiterlijk maandag moet duidelijk zijn wat de kortst mogelijke termijn is waarop de vaccinatie van deze groep van circa 30.000 mensen kan beginnen.

Eerder noemden Ernst Kuipers en Diederik Gommers het getal van 40.000 mensen. Als die groep voorrang krijgt, blijven er volgens hen genoeg vaccins over voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Wel resteert er dan weinig voor de thuiswonende zestigplussers. Tenzij het vaccin van Moderna op 6 januari wordt goedgekeurd en snel wordt geleverd.

Gommers reageerde opgetogen op de versnelde inentingen. “Geweldig! Dit is enorm belangrijk. Zo zijn we beter voorbereid op wat er de komende maand mogelijk staat te gebeuren.” Kuipers is gereserveerder. Volgens hem zal de vervroegde vaccinatie van medewerkers in de acute zorg zal niet voor 8 januari kunnen plaatsvinden en kost de voorbereiding enige tijd.

Hugo de Jonge kreeg veel kritiek, omdat Nederland in tegenstelling tot alle omringende landen nog niet begonnen is met vaccineren. Bovendien dreigt voor Nederlandse ziekenhuizen ‘code zwart’, waarin ziekenhuispersoneel de keuze zal moeten maken tussen het ene leven of het andere.

