Ziekenhuispersoneel krijgt toch voorrang bij vaccinatie

Ziekenhuispersoneel in de acute zorg krijgt toch voorrang bij de vaccinatie tegen het coronavirus. Het inenten van de 30.000 zorgmedewerkers moet gaan gebeuren in zo’n tien ziekenhuizen, verspreid door het land.

Het vaccineren gaat van start op vrijdag 8 januari, zei voorman Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) op Radio 1. In een LNAZ-persbericht van zaterdagochtend stond nog dat dit mogelijk eerder zou zijn. Maar de voorbereiding kost enige tijd, aldus Kuipers.

In totaal moeten volgende week 30.000 medewerkers op intensive cares, in ambulances, op de spoedeisende hulp en in covid-afdelingen een vaccinatie krijgen. Dat spraken Kuipers en de zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark af.

De druk op het kabinet om ook ziekenhuispersoneel dat coronapatiënten verzorgt te vaccineren, nam de afgelopen dagen fors toe. Woensdagavond drongen Kuipers en voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care daar al op aan. Ook vonden zij dat het vaccineren maandag al moet beginnen. Volgens hen dreigt het zwartste scenario in de ziekenhuizen, omdat de komende weken grote hoeveelheden covidpatiënten opgenomen zullen worden. Bovendien wordt veel personeel ziek. Een vaccinatie kan besmetting voorkomen, waardoor artsen en verplegenden wél door kunnen werken.

In eerste instantie was het kabinet huiverig om de vaccinatiestrategie te wijzigen. Volgens minister De Jonge zou dat een ingewikkelde puzzel worden. Het voornemen was tot dusver om vrijdag te beginnen met alleen het vaccineren van medewerkers van verpleeghuizen, zodat die minder snel de kwetsbare bewoners zouden aansteken. Die vaccinatiecampagne begint op drie centrale plekken: in Veghel, Rotterdam en Houten. Op die dag liggen er 340.000 vaccins van farmaceut Pfizer klaar. Daarvan gaan er nu dus 30.000 naar ziekenhuismedewerkers.

