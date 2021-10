Ziekenhuisdirecteuren roepen overheid op: doe iets aan corona-uitbraak

De overheid moet meer doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zonder maatregelen dreigt overbelasting in ziekenhuizen, aldus ziekenhuisbestuurders. Vrijdag meldden ziekenhuizen in Nederland 139 nieuwe corona-opnames, het hoogste aantal sinds mei.

Dus moet het kabinet de huidige maatregelen tegen het licht houden, zegt bijvoorbeeld Wim van Harten, bestuursvoorzitter van Rijnstate, het ziekenhuis in Arnhem. Hij constateert dat het waarschijnlijk niet lukt om de vaccinatiegraad op korte termijn boven de 90 procent te krijgen en veel opgenomen patiënten zijn ongevaccineerd. “Dan zul je andere maatregelen moeten doorvoeren, want in de zorg dreigt overbelasting.”

Beeld Louman & Friso

Winter zonder overbelasting doorkomen

Van Harten geeft een aantal suggesties. “Ik hoor mensen over mondkapjes, op meer plekken en strenger de QR-code controleren of sneller overgaan tot een derde vaccinatie, te beginnen bij het ziekenhuispersoneel. Ik heb als ziekenhuisbestuurder het antwoord niet, maar in Den Haag moet men wel het nodige doen om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen de winter zonder overbelasting doorkomen.”

Eind september schafte het kabinet de anderhalve meter af en lanceerde daarvoor in de plaats het coronatoegangsbewijs. Vrijwel alle uitgaansgelegenheden zijn weer open en het advies om thuis te werken werd afgezwakt. Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in het openbaar vervoer.

Sindsdien lopen de nieuwe coronameldingen en ziekenhuisopnames fors op. Driekwart van alle opgenomen patiënten is niet gevaccineerd, aldus het RIVM.

Versoepelingen terugbrengen

“De kans dat ongevaccineerden besmet raken, loopt op”, constateert Nardo van der Meer, bestuursvoorzitter van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. “We moeten die kans juist minimaliseren. Aangezien we in Nederland vaccinaties niet gaan verplichten, zul je andere maatregelen moeten doorvoeren. Dat begint bij: versoepelingen niet uitbreiden en zelfs iets terugbrengen.”

Het ziekenhuis in Eindhoven is gespecialiseerd in het opereren van hart- en kankerpatiënten. Voor iedere nieuwe coronapatiënt op de intensive care moeten operaties worden afgebeld, omdat er onvoldoende plek is. “Met het huidige beleid zal de wachtlijst voor hartpatiënten en patiënten voor de oncologie nog langer worden.”

Vrijdag lagen in de ziekenhuizen 697 coronapatiënten, 154 meer dan vorige week. Het aantal nieuwe opnames op de reguliere verpleegafdeling lag vrijdag boven de 100, een grens die de overheid heeft getrokken. Als dat niveau niet daalt, dan komen er ‘landelijke maatregelen’, volgens de routekaart van het kabinet.

De urgentie van de boodschap is compleet verloren gegaan

Op 5 november is een meetmoment van de regering, met een persconferentie. Dat is te laat, zegt Chantal Bleeker-Rovers van het Radboudumc, voorzitter van het crisisteam en hoogleraar uitbraken van infectieziekten. “Als je nu ingrijpt, kunnen de maatregelen kleiner zijn.

De overheid moet mensen ervan bewust maken dat corona nog niet voorbij is en hameren op maatregelen zoals het houden van de anderhalve meter en thuiswerken. De urgentie van de boodschap is compleet verloren gegaan. Als je nu wacht, dan kom je op een punt dat je zwaardere maatregelen nodig hebt.”

Volgens Bleeker-Rovers is er geen reden te bedenken waarom het aantal besmettingen en daarmee het aantal ziekenhuisopnames omlaag zouden gaan als er niets verandert. “De oproep om ons dan maar voor te bereiden op meer patiënten, strookt niet met de werkelijkheid. Iedere extra covidpatiënt gaat ten koste van reguliere zorg.”

Weer mondmaskers dragen

Het bestuur van het Isala-ziekenhuis in Zwolle, dat deze week in het nieuws was omdat inhaalzorg moest worden afgebeld vanwege een toestroom van coronapatiënten, zegt dat het van belang is ‘dat de overheid bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding van het virus.’ “De suggestie van het Red Team om de mondkapjesplicht weer in te voeren, verdient serieuze overweging.” Vanaf maandag worden bezoekers van het Isala verzocht weer een mond-neusmasker te dragen.

Ook in het HagaZiekenhuis maakt men zich zorgen over de prognoses voor de komende periode. “Er is echter nog veel onzeker. We willen natuurlijk dat het virus zich niet verder verspreidt, maar we vinden dat het niet aan ons is om nu suggesties te doen voor het beleid.”

Lees ook:

Een nieuwe, besmettelijkere deltavariant van het coronavirus rukt op. Wat zijn de gevaren van AY.4.2.?

Marokko weert vluchten vanuit Nederland vanwege de opkomst van een coronavariant die Nederlanders zelf nog niet kennen. Wat zijn de gevaren van AY.4.2.?

Waarom laten zwangeren zich wel of niet vaccineren? ‘Je voelt je toch kwetsbaar’

Hoewel zwangere vrouwen extra risico lopen bij een besmetting met de deltavariant, is het halen van een coronavaccin niet voor elke zwangere een uitgemaakte zaak. In het Utrechtse winkelcentrum Overvecht lopen de meningen uiteen.