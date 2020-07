Ziekenhuis verplicht mondkapje voor bezoekers

Bezoekers van het Meander Medisch Centrum met locaties in onder meer in Amersfoort en Baarn worden vanaf vrijdag verplicht om op verpleegafdelingen een niet-medisch mondkapje te dragen. Het Meander staat daarin niet alleen: meer ziekenhuizen hebben een gedeeltelijke mondkapjesplicht, of overwegen een (her)invoering, blijkt uit een rondgang. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) staat positief tegenover een mondkapjeslicht.

Zo verplicht het Diakonessehuis in Utrecht bezoekers om op verpleegafdelingen een mondkapje te dragen. Hetzelfde wordt gevraagd van patiënten die in de wachtkamer zijn. Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede verplicht patiënten en bezoekers die het ziekenhuis betreden via de spoedeisende hulp een mondkapje te dragen. Bij de hoofdingang worden mensen gevraagd naar klachten. Bij twijfel krijgt iemand een mondkapje aangereikt, anders niet.

Andere Nederlandse ziekenhuizen overwegen een mondkapjesplicht zo gauw de situatie verslechtert, zoals het VieCuri met locaties in Venlo en Venray. Dat ziekenhuis versoepelde de mondkapjesplicht nog op 7 juli. “Bezoekers met klachten worden in principe gevraagd thuis te blijven, en in het ziekenhuis gelden hygiëneregels en de 1,5 meter. Maar we houden de omstandigheden nauwlettend in de gaten, ons beleid kan volgende week weer anders zijn”, aldus een woordvoerder.

Opstoppingen bij de ingang

Het Meander voert de maatregel in omdat het ziekenhuis stopt met het bevragen van alle bezoekers bij de ingang van het ziekenhuis. Hoewel bezoekers bij klachten op het hart wordt gedrukt om thuis te blijven, stelt het ziekenhuis voor de zekerheid een mondkapjesplicht in. “We zoeken telkens naar manieren om ons ziekenhuis zo veilig mogelijk te houden. Het bevragen van alle bezoek kostte veel capaciteit en zorgde voor opstoppingen en drukte bij de ingang, dus wijzigen we nu ons huisregels”, zegt een woordvoerder. Ze zegt dat het toeval is dat de maatregel net wordt ingevoerd nu landelijk de discussie over het dragen van mondkapjes weer oplaait.

Voorstanders van een mondkapjesplicht wijzen naar andere Europese landen, waar mensen op straat en in winkels een mondkapje moeten dragen. Wie aanklopt bij een ziekenhuis, komt in andere landen vaak niet eens binnen zonder mondkapje. In dat opzicht vallen Nederlandse ziekenhuizen uit de toon.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ziet wel wat in een mondkapjesplicht. Ziekenhuizen werken in Nederland op zelfstandige basis en volgen daarnaast de protocollen van het RIVM. De NVZ geeft geen officieel advies, maar raadt het dragen van mondkapjes in ziekenhuizen wel aan. “Ik denk dat het verstandig is”, zegt woordvoerder Wouter van der Horst. “We zien in andere landen dat mondkapjes worden verplicht. Uiteindelijk wil je zo veel mogelijk voorkomen dat je het coronavirus in het ziekenhuis brengt. Daarbij is een mondkapje een handig middel.”

Winkelend publiek

Gisteren riepen de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en zijn Amsterdamse collega Halsema bij NPO-programma ‘Nieuwsuur’ het kabinet op om een mondkapjesplicht opnieuw te overwegen. Verschillende politieke partijen willen de effecten van de inzet van mondkapjes laten onderzoeken. Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, distantieerde zich juist van die oproep: “De kern van ons beleid is afstand houden. Dat voorkomt besmettingen. Met een mondkapje op, loop je het risico dat de anderhalve meter afstand niet meer wordt nageleefd”, zei Bruls in Spraakmakers op NPO Radio 1.

In afwachting van het kabinet en het RIVM, die op dit moment niet voor een algemene mondkapjesplicht zijn, komt de mondkapjesbeweging op dit moment van onderaf. Naast ziekenhuizen willen bijvoorbeeld winkeliers in Amsterdam de kapjes verplichten om winkelend publiek een gevoel van veiligheid te geven. Ook de bazaar in Beverwijk voert een draagplicht in. Op luchthaven Schiphol waren mondkapjes al verplicht.

