Ziekenhuis onderzoekt informatielek, koning spreekt van ‘aanslag op rechtsstaat’

- Peter R. de Vries vecht voor zijn leven, zei burgemeester Femke Halsema dinsdagavond in een persconferentie. Inmiddels zijn drie verdachten opgepakt voor de schietpartij.

- De Vries raakte bekend als misdaadverslaggever, maar groeide in de loop der jaren uit tot tv-persoonlijkheid. Lees hier het profiel.

- Politici, journalisten, advocaten en burgers op sociale media: alom is de ontzetting over de aanslag op het leven van De Vries groot.

- Een van de bekendste zaken waar Peter R. de Vries bij betrokken was, was de moord op Nicky Verstappen. In dit interview uit 2018 vertelt hij over de ontknoping van de zaak.