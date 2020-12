Ziekenhuis koopt robotarm, met dank aan de nagellak-actie van Tijn

Vier jaar geleden liep een ongeneeslijk ziek jongetje van zes jaar oud met zijn vader naar het Glazen Huis dat toen op de Grote Markt in Breda stond. Hij wilde voor Serious Request 100 euro verdienen door nagels te lakken. Dat jongetje was Tijn. In plaats van 100 euro haalde hij 1,5 miljoen euro op. De actie LAK ging door. Vlak voordat Tijn in 2017 stierf aan hersenstamkanker, hoorde hij dat er nog een miljoen was opgehaald. Met dat geld heeft het Prinses Máxima Centrum in Utrecht nu een robotarm gekocht. Die arm kan weefsel uit tumoren in de hersenen halen, wat helpt bij een betere behandeling.

De donaties van de Lakactie gingen naar Stichting Semmy, vernoemd naar een andere jongen die in 2007 aan hersenstamkanker overleed. “Het geeft ons veel voldoening om nu deze nieuwe robotarm aan te bieden”, zeggen de ouders van Semmy, “en samen met het Máxima een belangrijke stap te zetten om nu eindelijk een mogelijke behandeling voor hersenstamkanker te creëren.”

Want waar de behandeling van andere kankersoorten bij kinderen vooruitgang boekt, daar blijven de prognoses bij hersenstamkanker slecht. De robotarm kan daar iets aan veranderen. “Het biedt enorm perspectief dat we met behulp van de robotarm rechtstreeks medicijnen en andere therapieën in de tumor kunnen toedienen”, zegt kinderoncoloog Dannis van Vuurden van het Prinses Máxima Centrum. De ouders van Tijn zijn trots dat de robotarm er mede door hun zoon is gekomen. “Tijn wilde anderen helpen”, laten zij weten. “De aanschaf van de robotarm zorgt ervoor dat hij dit, indirect, nog steeds doet.”

