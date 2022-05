Ziekenhuis Bernhoven gold als hét schoolvoorbeeld van goede zorg, maar moet nu toch personeel ontslaan

Ziekenhuis Bernhoven in Uden zegt nog deze maand 39 medewerkers ontslag aan. In totaal vervallen er dit en komend jaar 110 voltijdsbanen, bij ondersteunende diensten maar ook onder zorgpersoneel. Zo kan het streekziekenhuis in 2023 weer financieel gezond zijn, denkt de directie.

Het is de uitkomst van het project ‘Droom’, in 2012 gelanceerd door Peter Bennemeer. Hij was nieuw in de zorg, werkte ruim twintig jaar in de voedingswereld en zorgde voor een cultuuromslag in Uden. Bernhoven sloot geen éénjarige maar vijfjarige contracten af met de zorgverzekeraars, om meer vrijheid te krijgen. En anders dan zijn collega's zette Bennemeer niet in op groei maar op krimp van de zorg. Het maakte hem populair bij zorgverzekeraars én in Den Haag. Bennemeer kreeg voor elkaar wat geen minister was gelukt; de zorgkosten terugbrengen.

De ziekenhuisbestuurder deed in feite wat wijlen minister van volksgezondheid Els Borst al had betoogd: een goed gesprek met een patiënt kan helender zijn dan een operatie of zak pillen. Dus: leg vooral de galsteenpatiënt uit, dat zijn klachten na verloop van tijd meestal vanzelf verdwijnen en dat dus een bezoek aan de ok lang niet altijd nodig is. En zie af van een knieoperatie als goede fysiotherapie óók helpt. In Uden kwamen verder de medisch specialisten in loondienst, om financiële prikkels te beperken.

Bennemeer, tegenwoordig actief in de retailwereld, schreef ook een boek over zijn aanpak die volgens een evaluatie van Centraal Planbureau en de Nederlandse Zorgautoriteit werkte. In 2020 bleek de omzet van Bernhoven in vijf jaar tijd met 13 procent gedaald, zonder dat patiënten bij andere ziekenhuizen aanklopten. En toch ging het mis: 20 miljoen moet er bezuinigd worden.

Vertroebeld zicht

Feit is dat het ziekenhuis volop in de wind stond in de coronacrisis, zegt gezondheidseconoom Xander Koolman over de in Uden ontstane problemen. “Het was in coronatijd overleven.” Daardoor vertroebelde het zicht op kostenreductie. Bij minder omzet, horen immers ook minder kosten. De huidige ontslagen vindt Koolman ook niet verrassend, zoiets hoort bij het gekozen zorgmodel. “Daarbij is het onontkoombaar om bijvoorbeeld afdelingen te sluiten.”

Ondertussen heeft Hans Feenstra, een interimmer die na het vertrek van Bennemeer de kas weer op orde moet brengen, laten weten dat het ziekenhuis bijvoorbeeld weer meer knie-operaties gaat doen. Dat riekt weer naar het ouderwetse ‘productie draaien’ want juist knie-operaties zijn omstreden. Ze leveren ziekenhuizen weliswaar bergen geld op, maar over het nut voor de patiënt bestaan breed twijfels.

Maar Koolman denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen. “Feenstra is een goede onderhandelaar. Hij zegt dit om zorgverzekeraars maar vooral Den Haag onder druk te zetten. Het regeerakkoord staat bol van de teksten over zorgkosten beteugelen. ‘Droom’ is heus niet voorbij.”

Inmiddels is ook bekend wie interimmer Feenstra per 1 juni opvolgt: Freek Korver. Hij komt van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, een van de ziekenhuizen waarmee Bernhoven al enige tijd gesprekken voert over samenwerking. Ook dat is namelijk nodig om financieel weer gezond te worden.

