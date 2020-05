Zie ‘blijf thuis’ maar eens te handhaven in een maatschappij die langzaam ontwaakt

1. Blijf herhalen

De boodschap ‘blijf thuis’ is kort, krachtig en duidelijk. En communicatiedeskundigen zeggen: als je als overheid iets van je burger gedaan wil krijgen, dan zul je met een heldere boodschap moeten komen. Toch is ‘blijf thuis’ al sinds het begin van de coronacrisis genuanceerder dan de boodschap op het eerste gezicht lijkt. Eigenlijk gaat het hier om de opdracht ‘blijf zo veel mogelijk thuis’. Je mag best een luchtje scheppen, boodschappen doen en bij een vriend op de koffie. Zolang je bij dat alles maar anderhalve meter afstand houdt en niet in te grote groepen samenkomt.

Al vanaf het begin interpreteert iedereen die regels op zijn eigen manier, zegt Mariëlle Stel, die aan de Universiteit Twente onderzoek doet naar de psychologie achter crisiscommunicatie. De een gaat alleen voor het hoogstnoodzakelijke de deur uit, de ander leest tussen de regels dat het prima is om nog een sociaal leven te onderhouden. “Je zou kunnen zeggen: zolang het werkt om de beslissing bij mensen zelf te leggen, kun je de boodschap die we nu al weken horen blijven herhalen. Het is ook wel fijn om nog een beetje eigen verantwoordelijkheid te hebben.”

Het voordeel van het doorzetten van de huidige communicatie is bovendien dat als er een ‘tweede golf’ komt en de ziekenhuisopnames weer toenemen, het makkelijker is mensen terug in hun huizen te krijgen, vermoedt Stel. Het enige wat de overheid dan hoeft te doen is de teugels wat aan te trekken en weer te wijzen op het advies dat we nu wel kunnen dromen.

Dat die ziekenhuis- en ic-opnames nu al langere tijd dalen, maakt de boodschap wel lastiger, zegt Bert Pol van Tabula Rasa, een adviesbureau op het gebied van communicatie en gedrag. “Je vergeet dan snel waarom het nodig is om binnen te blijven. Daarom moet de overheid blijven herhalen hoe kwetsbaar we zijn. En die kwetsbaarheid ook laten zien, bijvoorbeeld in de overheidsspotjes.”

Een bord in het Amsterdamse Vondelpark waarschuwt mensen afstand te houden. Beeld EPA

2. Nuanceer de boodschap

Aan het begin van de intelligente lockdown was ‘blijf thuis’ redelijk overzichtelijk. Er viel buiten weinig te beleven. Dat verandert nu de maatschappij langzaam ontwaakt. Dat heeft, of je het wil of niet, consequenties voor de boodschap van de overheid. Of zoals Bregje Holleman, hoofddocent communicatie aan de Universiteit Utrecht, het verwoordt: “Nu wordt het pas echt complex.”

Een voorbeeld uit haar eigen leven. Haar tienjarige dochter mag weer gaan hockeyen en hoeft op het veld geen anderhalve meter afstand te houden van haar teamgenoten. Daarmee lijkt de overheid te zeggen dat dat geen kwaad kan. Terwijl er ondertussen wel allerlei regels worden gemaakt. Zo mogen hesjes van de club niet gebruikt worden, want je weet maar nooit wat daar op zit, en mag de bal alleen maar worden aangeraakt met de stick en niet met de hand.

Holleman: “Dat laat mij met de vraag achter: is het nou wel of niet gevaarlijk dat ze op het hockeyveld staat? Diezelfde twijfel krijgt de burger door andere tegenstrijdigheden. ‘Blijf thuis’, maar ondertussen gaan winkels wel open. Voor wie dan? De overheid kan met heldere regels voor concrete situaties nog meer een helpende hand bieden.”

Dat betekent een nuancering van de blijf-thuisboodschap, zegt de communicatiedeskundige. “Leg mensen uit dat naar buiten gaan kán, onder de voorwaarde dat ze zich aan bepaalde regels houden. Bijvoorbeeld dat als je een boodschap in de stad gaat doen, maar het te druk blijkt, dat je dan terug naar huis gaat. En niet denkt dat de drukte ligt aan de anderen die daar zijn. Gemeenten kunnen daar ook bij helpen door actuelere informatie te geven over hoe druk het op plaatsen is, bijvoorbeeld via matrixborden bij de toegangswegen.”

Ook Mariëlle Stel vindt het tijd voor wat concretere adviezen van de overheid. “De intelligente lockdown is zich aan het versoepelen, maar van de overheid hebben we daar nog niets over gehoord. Juist nu kunnen duidelijke regels over wanneer je naar buiten mag, helpen. En dan niet alleen die anderhalve meter, maar mensen zitten nu met vragen als: mag ik alleen voor het hoogstnoodzakelijke naar een winkel, of mag ik ook zomershirtjes gaan kopen?”

Wel vreest zij voor een hele waslijst aan regels. Als het te druk is in de stad, ga terug naar huis, is simpel. Maar wanneer mag je het proberen? En wanneer is de rij voor de bakker te lang om aan te sluiten? Laat je dat de overheid allemaal uitleggen. De boodschap wordt er niet helderder op.

3. Verhard het advies

Je kunt ook andersom redeneren. Nu winkels weer opengaan en de zon schijnt, moet de overheid juist krachtiger de blijf-thuisboodschap uitdragen om te voorkomen dat we massaal in de verleiding komen naar buiten te gaan.

“De overheid kan het advies opstellen: blijf thuis en ga hooguit een keer per week naar buiten om iets leuks te doen”, zegt Stel. “Veel mensen zullen dat ervaren als een beperking van de vrijheid en dat niet leuk vinden, maar het geeft in ieder geval aan dat het niet de bedoeling is om continu naar buiten te gaan.”

Harder zijn kan best, maar dan moet wel heel duidelijk zijn waarom de beperking noodzakelijk is, zegt Holleman. “De afgelopen weken hebben we ons blindgestaard op de cijfers over ziekenhuisopnames en doden. Nu de cijfers dalen, wordt het lastiger met een simpele verwijzing daarnaar de noodzaak van de maatregelen te blijven benadrukken. Laat staan van strengere maatregelen. Je moet dan dus duidelijker benadrukken hoe extreem ziek ook de verder gezonde mensen hiervan worden, of hoe lang de revalidatie duurt.”

Een negatieve boodschap heeft wel één voordeel ten opzichte van een positieve, zegt Bert Pol. “Uit onderzoeken blijkt dat mensen negatieve boodschappen over het algemeen veel sneller en veel ingrijpender verwerken dan positieve communicatie. Ze verspreiden zich ook sneller.” Al moet die negatieve boodschap de burger ook niet té bang maken, aldus Pol. Dat kan verlammend werken, waardoor regels niet meer goed worden opgevolgd.

Lees ook:

Onder druk van dalende omzet komt ‘het nieuwe normaal’ ineens op gang

Rutte’s ‘nieuwe normaal’, de anderhalvemetereconomie, dient zich aan nu de paniekpiek voorbij is. Winkels schreeuwen om omzet en gaan massaal weer open.