Zes huizen in Leersum onbewoonbaar na noodweer

Vanochtend meldde de gemeente nog dat er ‘tien tot twintig’ huizen onbewoonbaar zijn verklaard, maar dat is inmiddels bijgesteld. De gemeente Utrechtse Heuvelrug komt later zaterdag met een definitief aantal. De bewoners hebben onderdak gezocht bij familie, vrienden of kennissen. De natuurgebieden bij Leersum zijn afgesloten, omdat de situatie er door de windvlaag levensgevaarlijk is. “De verwachting is dat het nog wel een week duurt voordat de situatie in het bos weer veilig genoeg is.”

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht hebben meerdere woningen in het plaatsje met zo'n 6000 inwoners ernstige schade opgelopen door omgewaaide bomen of weggewaaide dakpannen. De bewoners krijgen elders onderdak of moeten zelf iets zoeken. De ravage in Leersum, aldus de woordvoerder. De schade loopt volgens hem in de miljoenen, maar het Verbond van Verzekeraars kon daar zaterdagochtend nog niets over zeggen. “Je weet niet wat je ziet. In een straat zijn bijna alle bomen omgewaaid.”

Negen mensen raakten gewond, van wie er twee naar een ziekenhuis moesten. Zij zijn inmiddels weer thuis. “Je mag van geluk spreken dat er niet meer gewonden zijn gevallen”, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. De gewonden liepen volgens hem vooral snij- en schaafwonden op. Opvallend zijn ook de plekjes op de huid die de grote hagelstenen hebben veroorzaakt.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft inmiddels een telefoonnummer geopend (06-28110575) waar mensen vragen kunnen stellen over schade aan hun huis en de afhandeling daarvan. Bij sport- en cultuurcentrum De Binder, dat dienst doet als opvanglocatie, hebben zich volgens de veiligheidsregio al tientallen mensen gemeld.

Of er daadwerkelijk sprake is geweest van een windhoos, is nog niet duidelijk. “We spreken daar nu wel van, maar het KNMI moet daar onderzoek naar doen”, zegt de veiligheidsregio.

Inwoners nemen de schade op na de windhoos van vrijdag. Beeld EPA

Duizenden bomen omgewaaid

Eerder vandaag werd al bekend dat natuurgebieden bij Leersum zaterdag worden afgesloten omdat de situatie er te gevaarlijk is na het noodweer van vrijdag. Zo meldt Utrechts Landschap dat de gebieden Breeveen, Dartheide en Hoge Ginkel dicht zijn. Staatsbosbeheer meldt dat in de omgeving van Leersum gisteren ‘duizenden bomen’ zijn gesneuveld door het noodweer van gisteren.

Het is een eerste schatting van Staatsbosbeheer, dat van een “ongekende” schade spreekt. “Op sommige plekken liggen complete bospercelen plat.” De herstelwerkzaamheden gaan volgens een woordvoerder “weken, zo niet maanden duren”. Het zwaarst getroffen gebied ligt in een relatief smalle strook van zo’n 3 kilometer breed en 5 kilometer lang, ten noorden van Leersum tot aan de snelweg A12.

Bossen afgesloten

De situatie in de bossen is momenteel levensgevaarlijk en de natuurgebieden bij de plaats op de Utrechtse Heuvelrug zijn dan ook afgesloten.

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer hangen in de omgeving van Leersum veel boomkruinen en takken los en zijn bomen instabiel. Hoeveel schade de enorme windvlaag precies heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De gemeente Utrechtse Heuvelrug liet eerder al weten samen met natuurbeheerders een rondgang te maken door het gebied bij Leersum. Negen mensen raakten gewond door het noodweer, van wie er twee naar het ziekenhuis moesten.

Staatsbosbeheer waarschuwt mensen goed op hun hoede te zijn als ze elders het bos in gaan. “Als je iets van stormschade ziet, ga er dan niet in.”