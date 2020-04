Zelfs voor potige kerels is aspergesteken soms te zwaar

Na een paar dagen thuiszitten was Dolf van Dinter zijn woonkamer beu. De personal trainer ging op zoek naar alternatief werk en stuitte op de aspergekwekerij van Ron ­Martens in het Noord-Limburgse Tienray. “Ik kon de volgende dag ­beginnen. Dat is nu zo’n vier weken geleden. Sindsdien heb ik al veel mensen zien komen en gaan. Waarom? Iedereen kan het steken leren, maar het is fysiek werk. Dat moet je willen. Zelf houd ik daarvan.”

Daarmee behoort Van Dinter tot een minderheid. Deze ochtend is er na tussenkomst van de gemeente een groep vluchtelingen aan de slag gegaan, maar ’s middags zijn ze alweer vertrokken. Niets voor hen. Uitzendkrachten uit de evenementenbranche? Van hetzelfde laken een pak. Martens: “Dat waren echt potige kerels, maar na anderhalve dag vonden ze het toch niet hun werk. Er is genoeg aanbod van mensen, maar je moet er wel een beetje lol in hebben. Het verbaast me hoe makkelijk mensen er soms mee stoppen. Als je tijdelijk niets hebt, is het toch goed werk?”

Beginners aansturen

Martens bezit met zo’n 150 hectare aan percelen een van de grotere aspergekwekerijen in de regio. Het is maar de vraag of hij dit voorjaar maximaal kan oogsten. Vanaf volgende week verwacht hij een piek in het werk, komend weekeinde neemt hij een besluit hoe hij daarmee ­omgaat. “Er melden zich genoeg uitzend­bureaus, maar het kost veel moeite om alle beginners steeds ­opnieuw aan te sturen. Misschien kies ik ervoor om 30 procent niet te oogsten en met het ­beschikbare personeel de overige percelen juist goed te doen.”

Het is moeilijk om het zware aspergesteken lang vol te houden. Beeld Laurens Eggen

Martens haalt zijn seizoensarbeiders voornamelijk uit Polen en Roemenië. Door de coronacrisis zijn vooral zijn Roemeense krachten dit jaar niet beschikbaar. “Wij hebben nog geluk dat twee derde van ons vaste personeel wel in Nederland is. De meeste invallers die nu bij ons werken, zijn Polen. Ik heb ze in­gehuurd via uitzendbureaus uit de bouw en de vleesindustrie. Hoewel van hen soms ook mensen afvallen, hebben ze over het algemeen een ­andere instelling. Ze hebben er meer voor over om geld te verdienen.”

Ervaren tuinbouwers zijn niet meer te krijgen. Dat is te merken ­tijdens de oogst. Steekt een vaste seizoensmedewerker per uur on­geveer 25 kilo uit de grond, bij een nieuweling ligt dat rond de tien kilo. De kostprijs is daarmee hoger. Daarnaast moet Martens vanwege de ­anderhalvemeterregel ook extra bussen inhuren om zijn arbeiders naar de aspergevelden te vervoeren. “Normaal gaan er veertig in een bus, nu maar vijftien. Zulke kosten kan ik niet doorberekenen. Aan de andere kant ben ik dankbaar dat we nog kunnen draaien. Er zijn genoeg ­bedrijven die geen omzet meer ­hebben.”

Krom staan

Ondanks het personeelstekort houdt Martens de moed erin. Met elk bureau dat zich bij hem meldt, gaat hij het gesprek aan. “Morgen beginnen er weer een stuk of acht podiumbouwers. We zullen zien wat ze kunnen betekenen. Soms zitten er wel goede tussen, hoor. Er lopen hier een paar jongens uit de horeca rond die heel goed werken.”

Gijs Gooren is een van hen. De antropologiestudent heeft normaal gesproken een bijbaan als ober. Zolang de restaurants gesloten zijn, is hij aspergesteker. Dat valt hem, ondanks de lovende woorden van zijn tijdelijke werkgever, niet mee. “Doordat je de hele dag krom staat, is het best afzien. Na een dag werken voel ik mijn hamstrings, benen en rug. Dat had ik niet verwacht. Toch krijg je na een week wel handigheid. Alleen mijn snelheid moet nog omhoog. Dat komt vast wel. Hoop ik.”

Lees ook:

Wat de coronacrisis betekent voor de positie van migranten

Door de coronacrisis wordt duidelijk welke rol migranten in Europa spelen. ‘Bij deze pandemie bieden ze een deel van de oplossing.’