Zelfs protestpartij SP krijgt kiezers niet in beweging. ‘Mensen geloven het gewoon niet meer’

Iedereen is boos en niemand heeft nog ergens vertrouwen in. Hoe lukt het een protestpartij – wat de SP toch soort van is – dan níet om haar kiezers vast te houden?

“Nou, in Pekela zitten we al zestien jaar in het college, dus hier zijn we niet bepaald meer een protestpartij. Kijk, als je het in het college slecht doet, dan word je daar op afgerekend bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat is logisch. Maar in ons geval is dat niet zo. De afgelopen periode hebben we aardig wat bijgedragen. Dat kan het dus niet zijn.”

Maar wat is er dan wél gebeurd?

“In de gemeenteraadsverkiezingen zie je altijd terug hoe het landelijk gaat. Gaat het goed in Den Haag, dan hier ook en andersom. We staan er landelijk niet heel lekker voor, ik zag dus al wel aankomen dat we zouden verliezen. En daarbij hadden we een historisch lage opkomst van 42 procent.”

Hoe verklaart u dat laatste?

“Mensen hebben andere dingen aan hun hoofd. Oost-Groningen is niet bepaald een welvarend gebied, er zijn hier veel mensen die het eind van de maand niet halen met hun geld, die wakker liggen van stijgende energiekosten en de auto niet meer vol kunnen tanken. Die horen ondertussen wel Mark Rutte vrolijk roepen dat iedereen erop vooruitgaat. Mensen geloven het gewoon niet meer. Ze zijn er klaar mee.”

Maar die problemen lossen ze niet op door niet te gaan stemmen.

“Klopt, en ik bepleit ook dat iedereen gaat stemmen. Maar ik begrijp die onvrede ergens ook wel. Dat het op een gegeven moment ophoudt.”

En nu?

“De SP moet zich achter de oren krabben. Er moet iets gebeuren, want als het zo doorgaat, vrees ik met grote vreze. Toch misschien andere mensen, of een andere toon. Ik heb daar geen pasklare oplossing voor, maar als er niets verandert, blijft er niets van de partij over.”

Nieuwe socialisten halen geen zetels Het is de nieuwe socialistische partijen die voortkwamen uit de SP niet gelukt om ergens in de gemeenteraad te komen. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kon de kiezer stemmen op nieuwe lijsten van voormalige SP’ers. Socialisten 010 haalde met 2040 stemmen 1 procent van het totaal in Rotterdam, niet genoeg voor een zetel. In Amsterdam kozen ruim 1400 kiezers voor Democratisch Socialisten Amsterdam, een half procent van de stemmen. 691 Utrechtenaren stemden op Socialisten Utrecht, 0,4 procent van het totaal. In de drie steden kreeg de SP een flinke tik te verwerken. In Rotterdam en Utrecht kromp de partij van twee naar één zetel. In Amsterdam, waar de partij de afgelopen vier jaar in het college zat, verloor de SP één van de drie zetels. De nieuwe socialistische lijsten zijn opgericht door SP’ers die geroyeerd werden of zelf de partij verlieten tijdens het conflict tussen de moederpartij en jongerenvereniging Rood.

