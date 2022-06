Zelfs met een dak boven hun hoofd is voor statushouders de toekomst ongewis

Een gezin van vijf hangt breed lachend over de balustrade van hun woning aan de rand van Alkmaar. Vader, moeder en drie pubers delen hier een appartement met drie slaapkamers, en dat is een ongekende luxe na hun vlucht uit de Gazastrook en het verblijf in verschillende asielzoekerscentra. Nog belangrijker: ze zijn na lange tijd weer herenigd. In de sobere maar ruime woonkamer staat de tafel gedekt voor het avondeten.

Een uur geleden opende staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) dit appartementencomplex officieel. Het voormalige asielzoekerscentrum biedt een thuis aan ongeveer 230 statushouders uit Alkmaar en Castricum, stuk voor stuk asielzoekers die de afgelopen jaren een verblijfsvergunning kregen. Terwijl de staatssecretaris de vlag hijst, crossen even verderop kinderen rond op driewielers en stepjes.

Maximaal anderhalf jaar onderdak

“Doe mij maar zestig van dit soort centra door het hele land”, zegt de staatssecretaris bij de opening. Want de Nederlandse asielmachine piept en kraakt aan alle kanten. Veel gemeenten hebben grote moeite om voldoende woningen te vinden, en daardoor wachten nog zo'n 13.000 statushouders op een huis. Mede dankzij het nieuwe opvangcentrum voldoen Alkmaar en Castricum wél aan hun taakstelling, en dat is reden voor een feestje.

Bovendien lossen de VVD-wethouders van de beide gemeenten een politieke belofte in aan hun achterban: zij hoeven de statushouders niet per direct aan een sociale huurwoning te helpen. Daaraan is een groot tekort, en het ligt gevoelig om die te reserveren voor statushouders. Zo sprak de VVD-fractie in de Tweede Kamer zich vorige week nog uit tegen het plan om een op de acht sociale huurwoningen voor deze doelgroep vrij te maken.

In plaats daarvan krijgen de statushouders in het Alkmaarse wooncentrum een tijdelijk huurcontract onder de leegstandswet, waarvoor ze per maand 600 à 700 euro betalen. Dat kan, omdat de gemeente het vijftig jaar oude complex over anderhalf jaar zal verkopen, waarna het wordt gesloopt. De statushouders kunnen hun vertrek dus al met potlood op de kalender noteren: 1 januari 2024.

Alsnog in sociale huurwoning

De vraag blijft wat er na die datum met hen zal gebeuren. Een scenario lijkt het meest aannemelijk: veel erkende vluchtelingen komen via een omweg alsnog in de sociale huur terecht. Want ook na de sloop blijven de gemeenten verantwoordelijk voor 'hun’ statushouders. En omdat er maar mondjesmaat wordt bijgebouwd, zal hun instroom ten koste blijven gaan van anderen op de wachtlijst. Het huisvestingsprobleem wordt dus vooral vooruitgeschoven, en niet opgelost.

Pieter Dijkman, wethouder in Alkmaar, geeft toe dat de gemeente de komende anderhalf jaar ‘bemiddelend zal optreden’ tussen statushouder en woningcoöperaties. Waar de statushouders op papier geen voorrang hebben op andere woningzoekenden, krijgen velen in de praktijk alsnog een kontje van de gemeente richting een eigen huis. Dat geldt ook voor het Palestijnse gezin, dat vandaag al een kijkje kan nemen bij een permanente huurwoning. Met een verblijfsvergunning op zak zijn ze klaar om echt onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving.

Voor de statushouders die onder de gemeente Castricum vallen is de toekomst een stuk ongewisser. In de afgelopen jaren plaatste de gemeente veel statushouders in flexwoningen die buiten de sociale huur vallen. Dat leverde veel kritiek op, omdat een deel van de woningen erg klein is en nogal afgelegen ligt. Bovendien verblijven statushouders soms niet tijdelijk, maar jarenlang in zo’n tussenwoning, wat goed integreren moeilijk maakt.

Staatssecretaris Eric van der Burg (tweede van links) opent het gezamenlijke wooncentrum voor statushouders uit Alkmaar en Castricum. Links van hem wethouder Paul Slettenhaar (Castricum), rechts van hem wethouder Pieter Dijkman (Alkmaar). Beeld Jean-Pierre Jans

Het kersverse college van Castricum belooft statushouders nu ‘meer perspectief’ te bieden, maar over de precieze invulling daarvan lijkt nog geen politieke overeenstemming te bestaan. “We hebben een verplichting om statushouders te huisvesten, maar nergens staat geschreven dat dit in een sociale huurwoning moet zijn”, zegt wethouder Paul Slettenhaar stellig.

Dat levert ‘onvoorstelbaar veel’ zorgen op, zegt een Castricumse statushouder die meer dan twee jaar in een Castricumse flexwoning doorbracht en onlangs naar het tijdelijke wooncomplex in Alkmaar is verplaatst. Hij wil niet met zijn naam in de krant, omdat het zijn zaak kan benadelen. Na de sloop van het Alkmaarse complex vreest hij een gedwongen terugkeer naar zijn kleine Castricumse flexwoning, waar de leefsituatie ‘onder nul’ was. “Zolang mijn naam blijft verbonden aan de gemeente Castricum, betwijfel ik of ik ooit een permanente woning zal vinden.”

De naam van de geciteerde statushouder is bekend bij de hoofdredactie.

Lees ook:

Waarom het sommige gemeenten wél lukt om statushouders aan een woning te helpen

Terwijl sommige gemeenten aan de bel trekken omdat ze geen huisvesting kunnen bieden aam vluchtelingen met een verblijfsvergunning, lukt het andere plaatsen wel om voldoende mensen aan een woning te helpen. Hoe doen die dat?