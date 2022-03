Zelfs in CDA-bolwerk Beltrum gaat het niet meer vanzelf: ‘Ze zijn bang’

“Wij zorgen voor verandering!”, roept Bennie Morsink in de hal van sporthal ‘De Sonders’ in het Achterhoekse dorp Beltrum. Twee mannen met stembiljet in de hand lachen beleefd. De lijsttrekker van de lokale partij Ondernemend Berkelland (OBL) kan het niet laten om nog wat kiezers een stemadvies mee te geven bij de ingang van het stemlokaal.

Buiten hangt tegenover één groene CDA-poster een hele parkeerplaats vol met gele verkiezingsposters van OBL. “Het CDA is bang voor ons”, luidt zijn stellige overtuiging. En dat heeft volgens Morsink alles te maken met het bondgenootschap dat zijn partij sloot met de BoerBurgerBeweging (BBB).

Voor BBB kwamen de gemeenteraadsverkiezingen te vroeg. Reden voor de partij van Caroline van der Plas om samen te werken met twintig lokale partijen, waaronder Ondernemend Berkelland. “Voor 99,9 procent staan wij voor precies dezelfde speerpunten als BBB”, verklaart Morsink de samenwerking. “Die intentie is om over vier jaar onder de naam BBB mee te doen.”

Beltrum is een CDA-bolwerk

Beltrum, 2800 inwoners en onderdeel van de gemeente Berkelland, is van oudsher een CDA-bolwerk. Al jaren is de partij de grootste in de plattelandsgemeente. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalde het CDA acht zetels, maar er zijn kapers op de kust. De lokale partij van Morsink – met twee zetels in de gemeenteraad – hoopt mee te liften op het succes van BBB. Die partij behaalde in Berkelland bij de landelijke verkiezingen vorig jaar 8 procent van de stemmen.

OBL hoopt dan ook een gevoelige klap uit te delen. De twijfel over het CDA neemt bij de trouwe achterban in Beltrum toe, ziet Hermien Roelvink, die met opgeheven hoofd het stemhokje uitloopt. Roelvink runde eerder een varkenshouderij, en hoort in haar omgeving steeds vaker de naam BBB vallen. “Dat speelt wel, ik denk dat het CDA het lastig gaat krijgen.”

Jongeren willen in Beltrum blijven

Toch blijven vooral oudere kiezers loyaal aan de partij. Eén van hen is Irene Groot Kormelink, die er deze ochtend wederom op het CDA stemt. De onrust – met bijvoorbeeld het vertrek van de populaire Pieter Omtzigt – heeft haar niet doen twijfelen. “De gemeenteraad komt op voor wat hier gebeurt. Soms heb ik het idee dat politici er vooral voor zichzelf zitten, maar die van het CDA zitten er echt voor de gemeenschap.”

Een gemeenschap die volgens haar gebaat is bij goede voorzieningen en meer woningen. “Mijn kinderen willen graag een huis bouwen, maar ze zijn er al vier jaar mee bezig en de schop is nog steeds niet in de grond.” Terwijl jongeren steeds vaker in Beltrum willen blijven wonen, ziet ook Arjan Spekschoor. “Na krimp hier in de Achterhoek, zie ik de laatste jaren dat mensen terug willen komen of hier blijven. Projecten om hier meer huizen voor ons te bouwen, komen niet echt van de grond.”

CDA-lijsttrekker Theo Helmers. Beeld Herman Engbers

Het CDA houdt vertrouwen

Iets verderop op het dorpsplein van Beltrum komt CDA-lijsttrekker Theo Helmers even een kijkje nemen bij het stembureau in het Kulturhus. Waar het CDA eerder kon leunen op een loyale achterban, gaat het niet meer vanzelf. “We hebben er in deze campagne echt keihard voor moeten werken.” Ervaart hij last van de onrust op landelijk niveau? “Ik moet mij wel heel vaak verdedigen, meer dan anders. Dus ja, in die zin hebben we daar wel last van.”

OBL-lijsttrekker Morsink is ervan overtuigd dat de lokale partij met hulp van BBB van de huidige twee zetels naar vijf of zes zetels groeit. De partij wil na twaalf jaar oppositie graag meebesturen de komende jaren. “De huidige partijen zijn vastgeroest. Het is toch een beetje dictatoriaal bestuur, dat moet veranderen.”

