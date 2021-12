Zelfs de regen valt op commando in China

Hebt u ook zo genoeg van de regen? De Chinezen hebben daar wat op gevonden en wellicht willen ze die techniek ook hier inzetten. Eerder dit jaar is in Peking het weer met succes beïnvloed, zo blijkt uit onderzoek van de Tsinghua Universiteit.

Op 1 juli van dit jaar vierde de Chinese Communistische Partij haar honderdste verjaardag. Die mocht natuurlijk niet in het water vallen, met tienduizenden mensen die vanwege de feestelijkheden klaar stonden op het Tiananmenplein. Regen zou het ook niet goed doen op de tv-beelden die de hele wereld over gingen, helderheid en goed zicht waren geboden.

Nu zijn die niet vanzelfsprekend in Peking, ook niet in de zomer. De grote hoeveelheid roet en fijnstof in de lucht zorgen dan vaak voor slecht zicht. Om die te verdrijven is regen het beste medicijn, juist na een stevige bui is de lucht helder. En dus gingen op 30 juni buiten de Chinese hoofdstad enkele raketten de lucht in om zilverjodide te verspreiden, een zout waarop waterdruppeltjes neerslaan. Het ging inderdaad regenen volgens het onderzoek en daarna was de luchtkwaliteit weer goed.

Vaker toegepast

Dit recept is in China vaker toegepast, onder meer voor de opening van de Olympische Spelen in 2008. Het principe is veel ouder, in de Verenigde Staten en Europa is er meer dan honderd jaar geleden al mee geëxperimenteerd.

Waarom wordt deze wetenschap in Nederland niet vaker gebruikt, bijvoorbeeld om een droge Koningsdag te verzekeren? Daar is een goede reden voor: zilverjodide is een giftige stof, die kan zorgen voor hoofdpijn en bloedarmoede. Dan liever wachten op natuurlijke regen.

Iedereen praat over het weer, zei de Amerikaanse schrijver Mark Twain ooit, maar niemand doet er wat aan. Dat was in de negentiende eeuw. Twain was nog niet overleden of de mensheid bond de strijd aan met het weer.