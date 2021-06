Zelfs dé oranjestraat van Amsterdam kleurt niet oranje

Zelfs de politie bemoeide zich ermee, herinnert Ruud Zoutberg zich in zijn voortuin. “Ze vroegen of we een vergunning hadden.” Bij het EK voetbal in 2012 hadden Zoutberg en de bewoners van de Orionstraat in Amsterdam-Noord “op straat een televisie op een stelling, stukkie kaas, stukkie worst erbij, een biertappie. Dat mocht niet”. De straat in de volksbuurt hing vol met oranje vlaggen en slingers. “Allemaal deden we eraan mee.” Uiteindelijk kwam er een vergunning.

De Orionstraat won er zelfs een titel mee. Een radiozender verkoos haar tot de Mooiste Oranjestraat van 2012, getuige een bord in de straat. Dat gaat er dit jaar niet van komen. Zoutbergs buren hebben nog wel oranje slingers opgehangen en verderop wappert een oranje vlag. Meer is het niet. Hijzelf is druk met het opknappen van zijn voortuin.

Als zelfs dé oranjestraat niet uitpakt, belooft dat weinig goeds voor de rest van de stad. Amsterdam is als enige stad in Nederland het decor van EK-duels, vooralsnog vier in totaal. Ze worden afgewerkt in de Johan Cruijff Arena. Zondag speelt Nederland er tegen Oekraïne zijn eerste EK-wedstrijd.

In het Nederlands elftal ontbreken de uitblinkers

Zoutberg (66) mist de saamhorigheid in de Orionstraat, gelegen in een volksbuurt. Met zijn allen het oranjegevoel creëren. De voortrekkers daarvan zijn vertrokken. “Die, die en die zijn weg”, knikt hij met zijn hoofd om zich heen. En natuurlijk, de huidige prestaties van het Nederlands elftal dragen niet bij aan de oranjekoorts. “Echte uitblinkers hebben we niet meer. Van Basten, Cruijff, Gullit – daar trek je een blik bier voor open.”

In een zijstraat van het Leidseplein in het stadscentrum is Marcello Luigi (53) bezig zijn café Candela te bombarderen tot het meest oranje café van de straat. Zo moeilijk is dat niet. Nergens zie je oranje. Ook niet op het Leidseplein. Luigi heeft oranje vlaggetjes boven de straat gehangen, boven een foto van Rome hangt een brede oranje vlag en op twee ramen prijkt een plastic leeuwenkop. “Het gaat niet alleen om voetbal, maar ook om de gezelligheid.”

Hij baalt ervan dat hij vanwege de coronamaatregelen geen televisieschermen mag plaatsen. Die had hij juist voor het EK gekocht. “Iedereen blijft op zijn plaats en kijkt voetbal. Je mag toch wel een keertje opstaan, juichen en dan weer zitten?”

Het is de reden dat de horeca niks onderneemt, denkt Luigi. Zonder tv-schermen kleurt de horeca niet oranje. De lol is ervan af. Dat snapt hij niet. “Mensen willen na de wedstrijd toch wat eten en drinken? Dan moet je het wel gezellig maken.”

Voetbalspellen voor de Amsterdamse jeugd

Het geluid van stuiterende voetballen galmt over het Henrick de Keijserplein in De Pijp, Amsterdam-Zuid. Kinderen staan in de rij voor latjetrap, kopbaloefeningen en voor het leren van trucs. Op verschillende plekken in de stad organiseert de gemeente in de maanden voor het EK voetbalspellen om de Amsterdamse jeugd warm te maken voor het toernooi.

Aan het begin is de sfeer mat. Muziek wordt niet gedraaid, want dan is het een evenement, legt organisator Najim Karraz (32) uit in zijn oranje shirt. Corona tempert bij hem de voetbalvreugde. Dat komt door het uitstel van het EK vorig jaar, denkt hij. “Normaal groei je naar zo’n toernooi toe. Dat is nu niet zo. Het kon, ook nu nog, uitgesteld worden. We hebben dit toernooi nodig. Even wat anders dan al het negatieve coronanieuws.”

Met een wildvreemde op afstand de wedstrijd bespreken

Bij de Johan Cruijff Arena overheerst het blauw van de UEFA, de Europese voetbalbond. Naast het stadion staat Minke Wiggerink met een collega bij een zogeheten fan connector, een reusachtige telefoonhoorn uit de grond die in verbinding staat met een fan connector op het Centraal Station. Zo moet je met een wildvreemde de wedstrijden kunnen bespreken. Op afstand en dus coronaproof.

Wiggerink (53) is voor het toernooi mobility maker. Haar taak is om het publiek te enthousiasmeren voor het EK, dat vrijdag in Rome begint. Echt vlotten wil dat niet, geeft ze toe. Er zijn weinig mensen op het plein. Ook volgens haar bederft corona de pret. Naast haar bevindt zich een coronavaccinatielocatie. “We horen dat mensen nog heel voorzichtig zijn.”

Amsterdam telt slechts plukjes oranje, weet Wiggerink, zelf inwoner van de hoofdstad. Terwijl het juist zo uniek is, een EK in eigen stad en land. “Dus naar buiten allemaal. In het oranje. Maak er een feest van. Het mag weer.”

