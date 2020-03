Zelfs de meest ingewikkelde dottertechniek blijkt gewoon een kwestie van ‘kaas’ en kalk

Het kapot trillen van ernstige kalkafzettingen in de kransslagaders van het hart, is de jongste innovatie op het gebied van dotterbehandelingen. Hartspecialisten in binnen- en buitenland verwachten daar drukkende pijn op de borst mee af te wenden.

“Vanaf nu kunnen we hiermee zeer complexe dotterbehandelingen uitvoeren, die met bestaande technieken eerder nagenoeg onmogelijk waren”, zeggen de interventiecardiologen Inge Wijnbergen en Koen Teeuwen van het Hart- en Vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vandaag vindt daar de slotdag plaats van een tweedaags congres over nieuwe dottertechnieken, die de levenskwaliteit van patiënten drastisch vooruit kunnen helpen.

Kortademigheid

Ingewikkelde kalkafzettingen doen zich steeds vaker voor. Ze gaan overwegend hand in hand met de vergrijzing. Veel patiënten met ernstig dichtgeslibde bloedvaten waren tot voor kort aangewezen op medicijnen om hun pijn- en kortademigheidsklachten te verminderen. Nu is het tot op hoge leeftijd vaak mogelijk een dotterprocedure te ondergaan waarbij hard-verkalkte vernauwingen in hartvaten kunnen worden opgeheven.

De ‘shockwaveballon’, zoals deze nieuwe kathetertoepassing heet, is een beetje te vergelijken met het vergruizen van nierstenen. “Ook dat gaat met elektrische pulsjes”, zegt cardioloog Inge Wijnbergen.

De methode werkt zo: de ballonkatheter, gevuld met contrastvloeistof, wordt vanuit de lies of pols over een ingebrachte leidraad omhoog geschoven naar de kalkvernauwing. Op het ballonnetje in de punt van de katheter staat een beetje stroom. De vloeistof in de licht opgeblazen ballon begint te verdampen waarna een schokgolf ontstaat. Die zorgt ervoor zorgt dat de kalk in de wand van het bloedvat microbarstjes gaat vertonen. Daarmee slinkt de kalklaag enigszins en ontstaat er ruimte om het bloedvat aan de binnenkant te stutten met een stent (een gazen kooitje van metaal).

Beeldverbinding

Tijdens het congres voor minstens 160 interventiecardiologen en dotterspecialisten uit de Benelux, Frankrijk en Engeland wordt de shockwave-techniek ‘live’ toegepast bij enkele van de acht hartpatiënten die in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven op dat moment op de behandeltafel liggen. Er is een beeldverbinding met de verschillende hartkatheterisatiekamers. De zaal kijkt en overlegt mee, terwijl de dokters aan het werk zijn.

Deze nieuwe dottermethode wordt sinds kort in de praktijk toegepast in Eindhoven, tot nu toe bij tien tot vijftien patiënten. De verwachting is dat de shockwaveballon, die voldoet aan Europese veiligheidsregels, snel in meer dottercentra in Nederland en andere Benelux-landen wordt ingevoerd.

“Coronair lijden is eigenlijk het verhaal van kaas en kalk”, zegt interventiecardioloog Koen Teeuwen, net als Wijnbergen gespecialiseerd in gecompliceerde dotterbehandelingen. “Wij spreken in ons vak van ‘jonge kaas’, wanneer de plaque die het hartvat vernauwt nog relatief zacht is en vrij gemakkelijk met een katheter tegen de vaatwand is weg te drukken.

Daarvan is meestal nog wel sprake bij relatief jonge patiënten, vijftigers.” Een plaque is een brijachtige substantie van bloedstolseltjes, cholesterol en kalk, die vaten van het hart doet dichtslibben.

Diamantboor

‘Oude kaas’ is het pas wanneer de plaque ernstig verkalkt is en moeilijk open te krijgen, stelt Teeuwen. “Dat zijn de echt complexe dotterprocedures, waarbij de kalkring met kracht moet worden opengebroken. Soms denk je in een kalkgroeve aan het werk te zijn.” Teeuwen is de initiatiefnemer van het congres, waar ook andere dottermethoden worden ingezet om patiënten mee te behandelen. Zoals de piepkleine ‘diamantboor’ die hetzelfde doel dient. “We hopen met dit werkcongres de dottergeneeskunde naar een hoger niveau te kunnen brengen.”

Hartpatiënten die veel gerichter worden gedotterd dan voorheen, zijn na vijf jaar nog vaker in leven dan andere patiënten. Deze behandeling, die in Nederland jaarlijks tweehonderd levens kan redden, moet breder worden ingevoerd.