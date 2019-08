Zélfs de Engelsen zijn weg van de fudge van de Groningse Yvonne van Rooij

Eind vorig jaar, op een zaterdagmiddag, zoals elke week, stond ze op haar vaste plek op de warenmarkt van Groningen. Tussen de Duitse toeristen en Aziatische studenten liep ook een Engelsman, die van de fudge proefde. Dat ze die moest insturen voor de Great Taste Award, kirde hij. Sorry, dacht zij, de wát?

Ze vertelt het lachend voor haar kraam op het Festival der Zoete Verleidingen in het Drentse Sleen. “Wist ik veel joh. Maar ik dacht: och, wat heb ik te verliezen?” Over de smaken die ze zou insturen hoefde ze niet lang na te denken, afgaande op de reacties van klanten. Van de smaken whisky en salmiak ging een pakketje de zee over.

Ergens wist Yvonne van Rooij wel dat de uitslag in augustus zou komen, maar ze had er eigenlijk niet echt meer aan gedacht. Bovendien, dacht ze: Engeland is het land van de fudge, hoezo denk ik een kans te maken? En toen donderdag, dat mailtje. “Eh, misschien moet je dit even lezen”, zei haar partner Johan. Moet dit echt nu, zei ze, ze was druk bezig met fudge maken. Yvonne: “Vijf minuten later stond hij met een bos bloemen voor mijn neus.” Ze had niet één, maar twee awards gewonnen.

Smelt op je tong

En dan te bedenken dat salmiak nou niet bepaald een allemansvriend is, en bovendien is haar fudge anders dan de traditionele Engelse. “Die is korreliger. De mijne is zacht, die smelt op je tong.” Toch gingen de fudge-fundamentalisten voor de bijl, waren ze ‘slightly bewildered by the flavours that wander about on our British palate’ – enigszins verbijsterd door de smaken die over ons Britse gehemelte heen wandelen.

Yvonne van Rooij verkoopt haar prijswinnend snoep op het Festival der Zoete Verleidingen in het Drentse Sleen. Beeld Reyer Boxem

Wat haar het meest ontroerde: het juryrapport noemt Yvonne’s fudge ‘een goedbedacht product dat vakkundig en met aandacht is gemaakt’. De smaken bedacht ze zelf. Met pas anderhalf jaar snoepervaring is ze een tamelijk nieuwe ster aan het fudge-firmament. Ze was altijd al gek op fondant en caramel, en bij de kringloop vond ze eens een oud zoetighedenkookboek. En nu maakt ze fudge, kleine porties tegelijk, roerend in een koperen pan. “Hutseflutsen, zegt mijn zus altijd.” Ze verkoopt ze, naast scandinavische spullen, in haar winkeltje Butik Nord in Oude Pekela.

The Great Taste Award is een soort internationaal keurmerk voor topkwaliteit, vertelt ze, binnenkort zullen de stickers arriveren die ze nu op de zakjes whisky- en salmiakfudge mag plakken. Zij heeft nu één ster voor beide smaken, maar het hoogst haalbare is, net als bij Michelin, drie sterren. “Warenhuis Harrods heeft met één smaak één ster, dus die hebben we al verslagen”, knipoogt ze. Het eind van het fudge-imperium is nog lang niet in zicht. Wat wordt het volgende project? “Twéé sterren”, zegt Johan gedecideerd, terwijl hij een klant een zakje fudge overhandigt. “Voor twee nieuwe smaken.”

Beeld Reyer Boxem

