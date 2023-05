‘Zelf zei ik het wel als ik donkere gedachten had. Waarom deed hij dat niet?’

Op een foto uit 2016 staan vier vrienden lachend bij een huurauto. Ze kennen elkaar van de studentenvereniging in Leiden. Een van de jongens leunt tegen het opengeslagen portier, de anderen staan met de handen in de zakken van toen hippe broeken. Zeven jaar geleden is het. Twee van de jongens op de foto, Ian en Martin, zijn er nu niet meer. Zelfdoding. Ik weet nog steeds niet waarom, zegt achterblijver Tim Zuidberg (29). “Blijkbaar ervaarde ik het leven anders dan zij.”

Achter een paal in een Amsterdams café kijkt Zuidberg, keurig kapsel en net overhemd, zenuwachtig voor zich uit. Hij wil vertellen over het verlies van zijn vrienden, en wil dat goed doen. Het voelt als een zware verantwoordelijkheid. “Maar het moet”, zegt Zuidberg direct. “Vrienden die zomaar weg vallen, dat voelt machteloos. We moeten veel meer over problemen durven praten.”

Bijna tweeduizend mensen pleegden vorig jaar suïcide, gemiddeld vijf per dag. Ruim twee keer zo veel mannen (1315) als vrouwen (601) maakten een einde hun leven.

De eerste zelfdoding was in 2016. Zuidberg studeerde nog, en bestuurde samen met Ian een dispuut. Dagelijks spraken ze elkaar. Over feestjes, de volgende dispuutsvakantie naar Hamburg, stages, studievoortgang, van alles. Tot Ian op een woensdagochtend dood gevonden werd. “Zo vreselijk definitief”, zegt Zuidberg. “Ik was geschokt, dit heeft niemand aan zien komen. Ik twijfelde ook over mijn relatie met hem: was die echt zo oppervlakkig geweest?”

Heeft hij nooit tegen jullie gezegd dat hij moeite met het leven had?

“Nee.”

Merkte u iets aan hem?

“Ik heb nooit de indruk gehad dat het niet goed met hem ging, achteraf wil ik geen oorzaken zoeken. Dat blijft speculeren en Ian kan niet meer reageren.”

Hoe praatten jullie met elkaar als studerende mannen onderling?

“Vooral over leuke dingen. Ian voelde kennelijk de ruimte niet om het ook over zijn donkere dagen te hebben. Terugkijkend denk ik dat het goed met je hoorde te gaan, dat is ook wat je van iedereen om je heen hoort. De gesprekken gingen vooral over de lol en of je succes boekt. Je moet tentamens halen en carrière maken, daar ging het vooral over. Als mensen al praatten over depressies of een zwarte periode, dan hadden ze die al overwonnen. We kenden onze eigen kwetsbaarheid niet, dat is mij nu wel duidelijk.”

Het aantal zelfdodingen in Nederland bleef de afgelopen jaren ongeveer gelijk, maar de verhouding tussen mannen en vrouwen is sinds 2018 iets verschoven. Minder vrouwen plegen suïcide, onder mannen stijgt het juist.

“Ik had gewild dat ik toen met Ian sprak over het leven als wedstrijd, en hoe hij zich daarbij voelde. De rat-race, hoe stond hij daarin? Zelf zei ik het wel als ik donkere gedachten had. Waarom ik wel? En hij niet?”

Hoe was de periode na zijn dood?

“Er veranderde iets onder mijn vrienden en in de rest van het dispuut. Ook oudere studenten waren enorm geschrokken. Ze gingen met ons gesprek, dit mocht nooit meer gebeuren. Op een gezamenlijk barbecue spraken we onderling af dat we beter op elkaar zouden letten en vaker zouden stilstaan bij de zin van het leven. Wat maakt eigenlijk dat jouw vriend ’s ochtends zijn bed uitkomt?”

In 2022 hebben de drie overgebleven jongens een nieuw leven. Ze werken, Tim Zuidberg woont samen met zijn vriendin. Mart is vader van een dochter. Martin werkt in een ziekenhuis in Leiden.

Beeld Tim Zuidberg

Dan gebeurt ‘het’ opnieuw, Martin maakt een einde aan zijn leven. Even plotseling als zijn vriend Ian zes jaar eerder. Opnieuw is de schok groot bij de achterblijvers. “Ik kon het niet geloven”, zegt Zuidberg. “Het leek wel een film.”

Ook aan hem had Zuidberg niets gemerkt. “Toch hadden we geen oppervlakkige vriendschap. We spraken veel en letten op elkaar, kenden elkaar.” De jongens groeide na de dood van Ian juist naar elkaar toe. “Maar dat was niet voldoende voor Martin, machteloos was ik.”

Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed een op de vijf aan zelfdoding. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of kanker. Onder twintigers is het aandeel van zelfdoding nog groter. Het gaat bij een op de drie sterfgevallen om zelfdoding.

Zelfs binnen zo’n goede vriendschap kon het opnieuw gebeuren?

“Ik heb er lang over nagedacht, maar dat vooruitgangsdenken zat vorig jaar nog steeds in onze gesprekken. Je leven moet een kant op gaan. Hoe gaat het op je werk, al promotie gemaakt? Een huis gekocht misschien? En hoe gaat het in de liefde?”

Hebben jullie zulke hoge standaarden?

“We willen vooruit op het levenspad. altijd maar vooruit. We veronderstellen tegenwoordig dat je regie hebt over je leven. Daardoor ben je zelf verantwoordelijk als het niet goed gaat. Je kunt alles worden wat je wilt, dus als het niet gaat, komt dat ook door jezelf.”

De laatste maanden signaleren verschillende instanties verslechterde mentale gezondheid bij jongeren. Hoe leest u dat nieuws?

“Ieder onderzoek krijgt dezelfde reacties. De jeugd moet maar eens verharden. Of misschien moet de dienstplicht terugkomen, iedereen vindt er wat van. We discussiëren in plaats van luisteren. Terwijl we moeten praten over depressies en echt luisteren naar de problemen. Dat lijkt mij de enige manier lijkt om het ooit te gaan begrijpen.”

Zuidberg begon de stichting We zien mekaar om mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar te maken. Hij haalde tot nu 30.000 euro op.

Praten over suïcide kan anoniem bij 113 Zelfmoordpreventie: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113

Lees ook:

Iedere dag gemiddeld ruim vijf zelfdodingen

In 2022 maakte 1916 mensen een eind aan hun leven, meldt het CBS. Onder hen waren twee keer zoveel mannen als vrouwen.