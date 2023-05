Zelensky in Den Haag? ‘Unbelievable’, vindt vluchteling Yuri uit Kiev

‘Slava Ukraini!’ schalt er over het Lange Voorhout in Den Haag, ‘Glorie aan Oekraïne!’. Vanachter een dranghek roept een vrouw het donderdagochtend in de richting van Volodomyr Zelensky. In zijn karakteristieke legergroene pullover verlaat de Oekraïense president het gebouw van de Eerste Kamer. Hij hoort de roep, houdt zijn pas een moment in en wuift naar de vrouw. Die neemt vanuit de verte een foto van de president, terwijl politieagenten haar geen moment uit het oog verliezen. Andere omstanders op straat worden door agenten aangesproken en verzocht zich te legitimeren.

Woensdagavond werd bekend dat Zelensky onderweg was naar Nederland. Zijn volgeplande donderdag speelt zich grotendeels af in Den Haag: een ontmoeting met Kamerleden, een bezoek aan het Internationaal Strafhof, een lezing in het World Forum - dat alles nog voor de lunch die hij met premier Rutte nuttigt in het Catshuis. Daarna wacht een ontvangst door de koning en, buiten Den Haag, een ontmoeting met Oekraïners die in Nederland wonen.

Voor het World Forum staan enkele buurtbewoners te praten. Dat de Oekraïense president zou optreden in het kolossale congrescentrum, werd hun gisteren in de loop van de dag duidelijk. Vanochtend om 08.52 uur, weet een van de buren, verliet Zelensky het Mariott Hotel naast het World Forum. De man maakte er een filmpje van.

Aan de rand van de vijver van het congrescentrum zit een jongeman. Hij draagt een zwart sweatshirt en een zwarte joggingbroek. Hij spreekt geen Nederlands, verontschuldigt hij zich, hij komt uit Oekraïne, Yuri Zaiarnyi, aangenaam. Hij komt net uit het Mariott, waar hij twee doosjes met overgebleven ontbijtbroodjes heeft opgehaald, dankzij een app tegen voedselverspilling. Sliep president Zelensky hier vannacht? “Unbelievable.”

Nare herinneringen aan de oorlog

Dat er iets op til was, vermoedden Yuri en zijn vrouw Tanya, die verderop staat te telefoneren, al. De hele ochtend cirkelt er al een helikopter boven de buurt. Dat bracht nare herinneringen naar boven, zegt Zaiarnyi. “Het deed ons denken aan de oorlog.”

Toen de eerste bommen op Kiev vielen, vluchtte Zaiarnyi met zijn vrouw, hun baby en zijn schoonmoeder naar het Westen. Ze waren voorbereid: alle bagage zat al in de auto en de benzinetank was vol. Ze zetten eerst koers naar kennissen in Duitsland en gingen daarna door naar Nederland, waar Tanya’s werkgever een vestiging heeft. Zo kwamen ze in Den Haag.

Het bezoek van de president is van grote betekenis, meent Zaiarnyi. “Het is bedoeld om een offensief tegen Rusland voor te bereiden. Oekraïne heeft daar niet genoeg wapens voor.”

Daar komt de colonne van de president de hoek om. Op hoge snelheid duiken de auto’s de parkeergarage van het congrescentrum in. “Ik heb nog nooit zoveel beveiliging rond Zelensky gezien”, zegt Tanya. “Voordat hij president werd zag je hem in Kiev wel eens lopen op straat.” Ze kan er niet bij dat Zelensky sinds de Russische aanval president is van een land in oorlog. “In deze moderne tijd! En waarom? Omdat Oekraïne democratisch wil zijn?” Als zij de president was, zegt Tanya, zou ze wel weten wat ze tegen het Nederlandse publiek zou zeggen: “Bedankt voor jullie steun. Die hebben we echt nodig.”

‘Ik weet zeker dat hij ons heeft gezien’

Schuin tegenover het World Forum wordt het Catshuis, de ambtswoning van premier Rutte, gereedgemaakt om Zelensky te ontvangen. Voor het toegangshek is een extra slagboom geplaatst, politievoertuigen in alle soorten en maten vullen de omliggende straten. In de berm van de drukke Johan de Wittlaan staan drie jonge vrouwen met Oekraïense vlaggen om hun schouders gedrapeerd. Ze houden kartonnen bordjes vast met leuzen als ‘No weapons, no Ukraine’. Aan die bordjes hebben ze de hele nacht gewerkt, zegt Anna Mamedova. Ze is Oekraïense, maar studeerde al in Nederland voordat de oorlog begon.

Ze onderbreekt zichzelf - de colonne van Zelensky komt uit de parkeergarage. Na een u-bocht is de stoet in minder dan een minuut bij het Catshuis. “Ik weet zeker dat hij ons heeft gezien”, zegt Mamedova. Ook zij vindt het bliksembezoek van de president van grote symbolische waarde. “Vooral dat hij het Strafhof heeft bezocht. Ik denk dat hij blij is met het arrestatiebevel tegen Poetin.”

Elke dag, vertelt Mamedova, luistert ze naar een Oekraïens radiostation. “Daar vertellen ze wat voor weer het is in Den Haag. Dat is bedoeld voor Poetin. Zodat hij weet waar hij terecht komt na zijn arrestatie.”

Ze heeft nog een verzoek, zegt ze. Kan de krant voortaan Kyiv schrijven in plaats van Kiev? “Uit zoiets kleins halen wij veel steun. Slava Ukraini.”

Lees ook:

Zelensky houdt toespraak in Den Haag: ‘We willen allemaal een andere Vladimir zien hier’

De Oekraïense president Zelensky besteedde in zijn toespraak in Nederland vooral aandacht aan de beoogde berechting van Russische oorlogsmisdadigers. Hij bedankte het ‘sterke’ Nederland.