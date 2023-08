Zeldzame blauwe supermaan is massaal vastgelegd

Hij was haast niet te missen: de blauwe supermaan. Niet dat de maan daadwerkelijk blauw kleurde, maar vol en groot was hij zeker. Waarom er dan van deze kleur wordt gesproken? Als de maan twee keer vol is in één maand, noemt men dat ‘een blauwe maan’.

Maanspotters konden woensdagavond helemaal losgaan. Sinds 20.48 uur stond de bijzondere blauwe maan aan de nachtelijke hemel. Naast dat hij 'blauw’ was, was het ook een supermaan. Daardoor leek hij ongeveer 7 procent groter en 14 procent helderder.

Volgens meteorologen is dit een relatief zeldzaam natuurfenomeen: in 2009 werd deze maan voor het eerst gezien. De verwachting is dat we de blauwe maan pas weer in 2037 kunnen bewonderen.

Wereldwijd was het natuurverschijnsel goed te zien. Onder meer in Havana en Athene werd de maan bewonderd.

Goede avond net even de Blauwe supermaan op de foto genomen met 600 mm lens boven de voorste Molen in Hellouw. ( Het wordt de blauwe maan genoemd omdat het de 2 de volle maan in 1 maand is en dat komt maar om de 2,7 jaar voor ) @helgavanleur @WilliamHuizinga #BlueMoon @Sony pic.twitter.com/opyq1AGGws — Betuwefotograaf.nl (@Betuwefotograaf) 30 augustus 2023

De blauwe maan gefotografeerd vanuit San Francisco Beeld Getty Images via AFP

Blauwe supermaan nadat de bewolking deels verdween boven Rheden.#blauwesupermaan@BuienRadarNL @we pic.twitter.com/RRZy6VYwKN — Martin de Jongh (@MartindeJongh6) 30 augustus 2023

De blauwe maan gefotografeerd vanuit Havana Beeld AFP

De blauwe maan gefotografeerd vanuit Korinthe Beeld AFP

De blauwe maan gefotografeerd vanuit Rabat Beeld AFP