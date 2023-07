Zegt Amsterdam de varende flats vaarwel? ‘Party time is over’

Via een roltrap in de Passenger Terminal Amsterdam aan het IJ wandelen drieduizend paar Britse voetjes de Amsterdamse wal op. Het zijn passagiers van de Ventura, een reusachtig schip dat een kwartier geleden vlak naast het centraal station aanmeerde. Een varend flatgebouw met hagelwitte romp. Eenmaal van de roltrap af hebben de Britten haast. Morgen vaart de Ventura weer verder en voor die tijd willen de passagiers de stad zien.

“Nee ik wil niets kopen”, zegt David Perker (60) die met zijn vrouw en kleinzoon op pad is. Hij stapt onrustig heen en weer, loopt bijna door. “Oh, je wilt iets anders vragen. Nou kom maar op, maar dan moet je ons ook vertellen waar we een Ajax-shirt kunnen kopen.”



Door de terminal, waar Perker net uitloopt, komen jaarlijks meer dan 300.000 toeristen Amsterdam binnen. Daar wil de Amsterdamse gemeenteraad vanaf. Vorige week stemde een meerderheid voor een motie om cruiseschepen in de toekomst te weren. Het besluit werd internationaal nieuws. The Washington Post, BBC en CNN, allemaal schreven ze deze week over de ‘Ban on Cruiseships’. ‘Party time is over’, kopte The New York Times.

Massatoerisme inperken

Het is de volgende stap om het massatoerisme in te perken. Jaarlijks kan Amsterdam 20 miljoen bezoekers verwachten, aldus de prognose. Dat moet voorkomen worden, vinden lokale politici. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om de Passenger Terminal te verplaatsen naar het Westelijk Havengebied, maar D66 neemt liever helemaal afscheid van de cruiseterminal.

“Ik snap het wel”, zegt David Perker. “Toeristen brengen weinig goeds. Ik zie het zelf in Londen: je kunt er eigenlijk niet meer leven. Een stad is beter af zonder toeristen.” Zijn vrouw kijkt hem bedenkelijk aan. Ze zegt dat cruisepassagiers anders zijn dan de meeste toeristen. “Ja dat klopt wel”, zegt Perker. “We gaan niet naar de Wallen of paddo’s eten.” Hij kijkt over zijn schouder naar de andere passagiers. “En we geven toch geld uit? Dat moet jullie aanspreken.”

Hij heeft gelijk, de cruiseschepen leveren jaarlijks veel geld op, maar niet zozeer voor de stad Amsterdam. Alles bij elkaar gaat het om meer dan 100 miljoen euro, waarvan volgens de gemeente bijna de helft gaat naar bedrijven die de schepen brandstof verkopen en voltanken. Omdat Amsterdam ook het begin- of eindpunt is van cruises, profiteert ook de luchtvaart. Dat strookt niet met de duurzame ambities van de stad. Motie-indiener D66 wijst ook op de vervuiling: volgens onderzoek van TNO veroorzaken cruiseschepen ruim 20 procent meer stikstofuitstoot dan al het andere verkeer samen.

Cruisepassagiers zijn ‘kwaliteitstoeristen’

Toch leidt die uitstoot niet tot ‘overschrijding van de wettelijke grenswaarden’ en cruisepassagiers zijn geen overlast gevende toeristen, aldus de beleidsnota zeecruise uit 2021. Wethouder Hester van Buren (haven, PvdA) laat weten dat die visie nog altijd leidend is. Terwijl D66 de cruisepassagiers recent vergeleek met een plaag sprinkhanen.

Dat verraste Dick de Graaff, directeur van de Passenger Terminal. Hij blijft erbij, de meeste passagiers zijn ‘kwaliteitstoeristen’. “Je zal ze niet snel vechtpartijen zien uitlokken, of dronken in een steegje zien plassen. En ze komen niet allemaal tegelijk maar verspreid over het jaar.”

Een definitie van kwaliteitstoerist bestaat niet. Maar van de Ventura komen ook enkele op feesten beluste Britten, herkenbaar door de klassieke ‘bachelor party’-sjerp. Amsterdamse taxichauffeurs werken zich in het zweet om zoveel mogelijk passagiers hun wagens in te krijgen. Daar horen, natuurlijk, ruzies en scheldpartijen bij. Zeker als een taxi voordringt in de rij.

Anne Frank Huis

Sjerpen daargelaten, de meeste passagiers zijn als Jane Em (54). Als Perker richting de the canals is vertrokken komt Em, met haar moeder en dochters de Terminal uit. “Ja, het was in het nieuws. Ze gaan de cruises verbieden, jammer.” Ze zegt voor de cultuur te komen. Het groepje wil naar het Anne Frank Huis, ze hebben gezamenlijk het bekende dagboek gelezen. “Met of zonder cruise: dat moet je een keer gezien hebben”, zegt Em.

Jane Em vraagt haar kinderen of ze weten waarom de cruises weg moeten. Een van hen antwoordt dat schepen op diesel niet meer van deze tijd zijn. “Zal dat het grootste probleem zijn?”, vraagt Em. “Amsterdam is een unieke stad, toeristen willen ernaartoe. Ook in de toekomst.” Een taxichauffeur probeert haar ondertussen wijs te maken dat de Dam te ver lopen is. Zijn plan mislukt. “Nee, we gaan lopen”, zegt Em. “Rustig aan, ook al varen we morgen alweer weg.”

