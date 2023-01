Zeeland staat wél te springen om internationale studenten

Regio’s buiten de Randstad vrezen dat zij benadeeld worden als er strengere regels komen voor het werven en toelaten van buitenlandse studenten. Op dit moment werkt minister Robbert Dijkgraaf (onderwijs) aan een wetsvoorstel om de instroom van internationale studenten ‘beheersbaar’ te maken, oftewel in te dammen. Maar vooral aan de randen van het land leidt dit tot grote zorgen, blijkt voorafgaand aan het debat dat dinsdagmiddag in de Tweede Kamer wordt gevoerd.

Regio’s sturen brandbrieven naar Den Haag

De afgelopen maanden regende het ‘brandbrieven’ bij het ministerie van onderwijs en in de landelijke en regionale kranten. Vanuit zo’n beetje alle windstreken – Limburg, Zeeland, Twente, Groningen en Friesland – werd verontrust gereageerd op het nieuwe beleid. Want juist buiten de Randstad hebben onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven naar eigen zeggen veel baat bij de komst van buitenlandse studenten, en ervaart men veel minder de problemen die wel in de Randstad spelen.

“Ik ben erg bezorgd”, zegt Barbara Oomen, bestuurder van de HZ (voorheen Hogeschool Zeeland). Haar onderwijsinstelling telt zo’n 17 procent internationale studenten. “In de Tweede Kamer heerst ongeduld, bijvoorbeeld vanwege de kamernood in de grote steden. Maar ik ben bang dat ze in de haast een te grove kwast pakken om dit op te lossen. Terwijl er hier in Zeeland geen sprake is van problemen.”

Veel voordelen voor Nederlandse studenten

Zeeland heeft volgens Oomen juist veel te danken aan de komst van internationale studenten. Zo heeft de regio een krimpende bevolking en een groot personeelstekort. Veel technologische bedrijven in de omgeving staan te springen om hooggeschoold personeel, zoals chemieconcerns Dow Chemical en Yara Sluiskil. En buitenlandse studenten brengen ook voor hun Nederlandse studiegenoten veel voordelen met zich mee. Zo kunnen Nederlandse studenten watermanagement veel leren van studenten uit Bangladesh, een land dat ook continu tegen het wassende water strijdt.

In de Tweede Kamer klonk de laatste maanden de roep om strengere regels. Dat gebeurde onder meer nadat de Universiteit van Amsterdam de noodklok had geluid. Daar groeit het aantal studenten al tijden explosief, naar mogelijk 55.000 studenten in de nabije toekomst. Dat kunnen de universiteit en de stad helemaal niet aan, waarschuwde bestuursvoorzitter Geert ten Dam meermaals. Tegelijkertijd ontbreekt het de universiteit aan instrumenten om in te grijpen: zo mag een onderwijsinstelling bijvoorbeeld geen Europese studenten weigeren.

Werving in het buitenland werd gedwongen opgeschort

Haar betoog vond weerklank in de Tweede Kamer. Eind vorig jaar trok de kamer al aan de noodrem, en sindsdien hebben hogescholen en universiteiten hun wervingsactiviteiten in het buitenland min of meer gedwongen opgeschort. Dat moet vooral de Nederlandse student ten goede komen. Die kan nu vaak moeilijk een studentenkamer vinden, of wordt in sommige gevallen verdrongen bij opleidingen met een numerus fixus, de studies waarvoor meer animo is dan dat er opleidingsplaatsen zijn.

Zeeland en andere regio’s hebben nu hun hoop op de minister gevestigd. Die zou de scherpste randjes van de moties af moeten halen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat tekortberoepen en krimpregio’s wel in het buitenland mogen blijven werven. Oomen: “Zeeland kan niet zonder, dat is gewoon een feit. Het zou ontzaglijk zonde zijn als we gedwongen van richting moeten veranderen.”

