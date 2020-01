Zeeland kookt van woede over kazerne: 'Wij Zeeuwen worden in het afvalputje geduwd’

Trots en weemoed vechten bij Louis Filius om voorrang. De voorzitter van naturistenvereniging Zeelandia is heus blij met de nieuwe campinglocatie even buiten het dorpje Ritthem. Door de leden zelf ingericht, kom daar vandaag de dag nog maar eens om. Maar ja, de oude camping had toch net dat beetje meer. Vanaf een negen meter hoge heuvel, een voormalige vuilnisbelt, keek je vanaf het terras zo over de Westerschelde. Maar aan alle geluk komt een eind en de naturisten moesten in 2018 plaats maken voor de mariniers. “Dat begrepen wij wel. Maar als je nu hoort dat de kazerne er níet komt, hadden we daar kunnen blijven. Dat is toch wel, eh, jammer. Of eigenlijk meer dan dat.”

Feitelijk kookt Zeeland van woede. De provincie voelt zich in het pak genaaid nu de Marinierskazerne, ondanks een besluit uit 2012, vrijwel zeker niet naar Vlissingen komt. Wie je ook spreekt, overal vallen de woorden ‘onbetrouwbare overheid’. Op zijn kamer in het stadhuis probeert wethouder Albert Vader de diplomatie in acht te houden, maar dat valt niet mee. “Officieel staat het besluit nog steeds om de kazerne naar Vlissingen te verhuizen, maar wij zijn ook niet achterlijk. De staatssecretaris heeft niet eens gereageerd op de Zeeuwse brief waarin we deze week vroegen of ze kan bevestigen dat ze nog steeds bezig is met de vestiging van de kazerne in Vlissingen. Als we bellen, worden we doorverwezen naar woordvoerders. Terwijl we altijd rechtstreeks contact hadden. Zeeland wordt voor het lapje gehouden.”

Uitstel op uitstel

Oorspronkelijk had de nieuwe kazerne, vernoemd naar Michiel Adriaanszoon de Ruyter, al in 2017 geopend moeten zijn. Door de jaren heen volgde uitstel op uitstel en klonk vanuit de mariniershoek steeds fellere weerstand. Velen zouden niet met hun gezin naar Zeeland willen verhuizen.

Terwijl oer-Zeeuw Ko Witte een winterwandeling maakt op het Nollestrand, produceert hij een schamper lachje. “Toen ik dienstplichtig was, moest ik naar Limburg. Denk je dat mij werd gevraagd of ik hier wilde blijven? Je had het maar te pikken. Dit zijn mariniers, hè? Hun werk heeft met de zee te maken. Dan lijkt het me niet gek om hier te zitten.” Witte noemt de huidige ontwikkelingen ‘een politiek spelletje’. “En wij Zeeuwen pikken het nogal snel. We hadden allang in Den Haag moeten staan, maar we zijn nu eenmaal gezagsgetrouwe mensen. Ondertussen worden we in het afvalputje geduwd.”

De vraag of ze over zich heen hebben laten lopen, houdt ook wethouder Vader bezig. “Toch heb ik nergens spijt van. We hebben de staatssecretaris vaak aangegeven dat het lang duurde. Maar op onze vragen of ze alternatieven onderzocht, antwoordde ze telkens ontkennend. Als het nu anders zou zijn, mag je dat wel onbehoorlijk bestuur noemen. Dat er al wordt gesproken over compensatie, vind ik ridicuul. De kazerne is immers al een compensatie voor de vele overheidsdiensten die onze provincie hebben verlaten. Gaan we dan de compensatie compenseren?”

Dat een eventuele compensatie vele miljoenen moet kosten, lijkt helder. Behalve de naturistencamping is er een uienverwerker verplaatst, zijn huizen gesloopt, is land onteigend en heeft de entree van Vlissingen een infrastructurele gedaanteverwisseling ondergaan, waardoor zwaar defensiemateriaal de nieuwe kazerne zou kunnen bereiken.

Jan Raas Route

De beoogde locatie zelf is vooralsnog weinig meer dan een uitgestrekte, licht glooiende grasvlakte. Op de dijk volgen fietsers de Jan Raas Route, een enkeling wandelt langs het water dat vermoedelijk geen marineschepen zal doorlaten. “Onbegrijpelijk dat de mariniers hier niet naartoe willen”, zegt Coranne Vader (geen familie van de wethouder). “Je hebt hier alles.”

Aan het einde van de dag heeft de staatssecretaris van zich laten horen. Na de ministerraad laat ze weten maandag naar Zeeland te komen. Ze praat al nadrukkelijk over ‘een heroverweging van het besluit uit 2012’. De Zeeuwse alarmbellen rinkelen blijkbaar niet voor niets, al houdt gedeputeerde Dick van der Velde zich vooralsnog groot. “Ik denk wel dat we het met elkaar moeten hebben over vertrouwen. Want dat is de afgelopen weken flink geschaad.”

