Ze gooide stenen naar een ME-busje. Nu moet ze drie maanden de cel in

Op het politiebureau ontkende ze. Maar woensdag geeft Sharon M. uit Spijkenisse direct toe dat ze afgelopen vrijdag een ME-busje heeft bekogeld in Rotterdam. “Ik denk dat het twee stenen zijn geweest”, zegt de twintiger in de rechtbank van de Maasstad. “Maar door alle spanning kan ik me weinig herinneren van die avond.”

M. is de eerste verdachte die wegens de Rotterdamse rellen voor het hekje moet verschijnen. Met trillende stem geeft ze antwoord op de vragen van de rechter. In het centrum van de stad wilde de twintiger vreedzaam demonstreren tegen het 2G-beleid, zegt de vrouw. “Pas toen er vage figuren met bivakmutsen en mondkapjes kwamen, wist ik dat het foute boel was.” Ze stelt relschoppers te hebben tegengehouden bij het in de brand steken en bekogelen van politievoertuigen.

Dezelfde vrouw?

Aan die lezing twijfelt de rechter. “Is dat dezelfde mevrouw die stenen gooit naar dat busje?”, vraagt ze de verdachte verbaasd. Onderdeel van het verzamelde bewijs zijn filmpjes waarop te zien is dat M. onder meer bloempotscherven richting politiewagens gooit. Ja, antwoordt de vrouw uit Spijkenisse. “Dat is dezelfde mevrouw. Heel raar, maar het is dezelfde mevrouw.”

De verdachte, van top tot teen in het zwart gekleed en haar rode lokken in een knotje gebonden, kan niet uitleggen wat haar bezielde. Er zat geen gedachte achter het werpen van de stenen, er was geen reden om met een fiets te smijten. Ik weet het niet, komt er meermaals over haar lippen.

Spijt toont ze wel. “Tegen alle mensen die hier mee te maken hebben gehad, wil ik sorry zeggen”, neemt ze het laatste woord. “En ik zal nooit meer naar zo’n demonstratie gaan. Ik heb er veel van geleerd. Dat het mensen pijn doet, gezinnen kapot kan maken, ervoor zorgt dat mensen niet meer naar hun werk willen.”

Geen woorden maar daden

Precies dat is wat justitie haar kwalijk neemt. “Geen woorden, maar daden. Het is een leus die bij Rotterdam hoort, een credo waar Rotterdammers trots op zijn”, steekt zij van wal. “Maar in sommige gevallen zijn woorden beter dan daden. Gaan daden veel te ver. En afgelopen weekend werden daden misdaden.”

Rotterdam veranderde in een oorlogsgebied, vatte de officier van justitie de rellen samen. Agenten, de brandweer en het ambulancepersoneel werden belaagd door een woedende mensenmassa. “Zij moeten vluchten. Op een gegeven moment voelt de politie zich in die mate in het nauw gedreven dat er waarschuwingsschoten worden gelost. Het helpt niet. De politie voelt zich genoodzaakt om gericht te schieten.”

“Een ontzettend uitzonderlijke situatie, die aangeeft dat de agenten doodsangsten hebben uitgestaan.” Een strijd tegen politie, noemt het Openbaar Ministerie het geweld. “Tegen hulpverleners, tegen wat dan ook.” En uit filmbeelden en een verklaring van een agent blijkt dat M. aan die strijd heeft meegedaan. “U stak middelvingers op naar de politie en gooide meermaals met stenen.”

Vrachtwagenchauffeursdiploma

Tegen M. eist justitie een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan één maand voorwaardelijk. Dat vindt de rechter wat te hoog. Zij beslist dat de vrouw, die een moeilijke jeugd heeft gehad, eerder onder meer is veroordeeld vanwege mishandeling van een OV-medewerker en één examen is verwijderd van haar vrachtwagenchauffeursdiploma, drie maanden de cel in moet. Het vonnis luidt vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk.

Wel gaat de rechter mee met de andere eisen van de officier van justitie. Ook zij verlangt dat de twintiger twee jaar lang moet meewerken aan begeleiding van de reclassering, en stelt dat M. een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam mag komen. Bovendien moet de vrouw duizend euro betalen voor de schade aan het ME-busje die zij heeft veroorzaakt.

