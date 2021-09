Zandvoort laat zien dat evenementen best kunnen

Drie dagen van races op het circuit van Zandvoort waarbij elke dag 70.000 mensen bij elkaar kwamen, heeft niet geleid tot uitbraken van het coronavirus. Ongeveer negentig mensen die twee weken geleden de Grand Prix van Nederland bezochten, zijn positief getest.

Het uiteindelijke aantal kan nog iets oplopen, zegt een woordvoerder van GGD Kennemerland, “maar niet met enorme getallen”. Vooraf was er veel kritiek op het evenement, mede doordat op beelden massa’s mensen waren te zien die door elkaar heen liepen. Dat was niet de bedoeling omdat de races een zogeheten geplaceerd evenement moesten zijn waarbij toeschouwers op hun plek moesten blijven zitten. De vrees was dat het driedaagse racefestijn tot veel nieuwe besmettingen en zieken zou leiden. Dat blijkt dus niet het geval.

Besmetting kan ook tijdens treinreis gebeurd zijn

Van de positief geteste personen was ongeveer de helft al besmet voordat ze het circuit opliepen. Om toegang te krijgen tot een circuit moesten de bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest laten zien, maar het kan zijn dat de besmetting ten tijde van de test nog zo pril was dat de test de virusdeeltjes nog niet kon oppikken.

De andere helft was nog niet besmet, en heeft het virus wellicht tijdens de races opgelopen, maar zeker is dat niet. Dat kan ook zijn gebeurd tijdens de treinreis, of in de dagen na de Grand Prix. Al met al is volgens de GGD Kennemerland de conclusie te trekken dat het “op dit moment mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden grootschalige evenementen te houden zonder dat dat leidt tot nadelige epidemiologische gevolgen”.

Evenementenbranche voelt zich gesterkt

De zogeheten Fieldlab-events hadden dat eerder ook al aangetoond. Dat waren evenementen waar de anderhalve meter niet gold, maar bezoekers wel werden getest, net als in Zandvoort. Op de resultaten was destijds kritiek, omdat de Fieldlabs een lobby zouden zijn van de evenementenbranche. Diezelfde branche voelt zich nu eens te meer gesterkt omdat na Zandvoort geen grote clusters van besmettingen zijn ontstaan.

Van de positief geteste mensen was twee derde immuun, zegt de GGD. Zij waren gevaccineerd of zijn hersteld van een eerdere coronabesmetting. Of zij ziek zijn geworden en in welke mate is nog niet bekend. Dat geldt ook voor de een derde ongevaccineerden die positief zijn getest. Het gaat dus om 30 personen, wat neerkomt op minder dan één ziekenhuisopname.

De Formule 1 zelf heeft tijdens het raceweekeinde bijna 6700 coronatests uitgevoerd onder coureurs, monteurs en anderen rond de Grand Prix. Dit bracht zestien besmettingen aan het licht. Onder hen was coureur Kimi Räikkönen, die daardoor de races op Zandvoort en in Italië miste. Die zestien positieve tests zijn niet meegenomen in de cijfers van de GGD.

