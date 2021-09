Zal kroongetuige Nabil B. nu wel zijn stem laten horen?

Dinsdag en woensdag staat het verhoren van de kroongetuige op de agenda van Marengo. Maar zal Nabil B. zijn stem laten horen? In mei schortte de kroongetuige zijn medewerking aan de strafzaak op. Zijn advocaten stelden dat het Openbaar Ministerie niet in staat bleek de veiligheid van B. en zijn naasten goed te regelen. Ook worstelde de kroongetuige volgens hen met zijn gezondheid.

Vorige week, toen het liquidatieproces na een zomerstop werd hervat, liet B. zich vanuit de afgeschermde getuigencabine weer aan de rechters zien. Dat duidt erop dat zijn medische toestand is verbeterd. Maar of hij zijn vertrouwen in justitie heeft hervonden? Een van zijn advocaten stelde maandag tegen De Telegraaf dat het OM afspraken rond B.’s veiligheid heeft geschonden, iets wat justitie in hetzelfde bericht ontkent.

Het zou niet de eerste blunder zijn. Zo voegde het OM meermaals herkenbare foto’s van B. toe aan het strafdossier en liet de rechtbank de kroongetuige eens per abuis zien op een scherm in de perszaal. Ook stelt B. dat de kroongetuigedeal tegen zijn wil is bekendgemaakt. Een week daarna werd zijn broer Reduan doodgeschoten.

Onderhandelingsstrategie

B.’s besluit om voorlopig te zwijgen was dus niet verrassend. Het deed aan als een onderhandelingsstrategie. De kroongetuige lijkt zich bewust te zijn van zijn machtspositie, wekt de indruk te weten dat justitie zijn belastende verklaringen over de vermeende criminele organisatie van hoofdverdachte Ridouan T. – een deel van het bewijs in Marengo – niet gauw zal verwedden. “Ik kan héél véél flikken naar justitie”, appte hij eind 2017 bijvoorbeeld naar zijn vriendin.

In Marengo staat veel op het spel. Het proces draait namelijk niet enkel om moordpogingen en liquidaties in de onderwereld. Sinds B.’s advocaat Derk Wiersum om het leven werd gebracht, en onlangs ook zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries, gaat Marengo óók over de verdediging van de rechtsstaat en de ­verharding van het criminele milieu.

Toch is B. tegelijkertijd kwetsbaar. Want ook hij heeft een aandeel in zijn broze verhouding met justitie. Zo verzweeg hij details over een Blackberry die hij had, en loog hij onder ede over het bezit van een iPhone in zijn cel. Daarmee maakte hij het voor de advocaten van zijn zestien medeverdachten makkelijk om zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken.

Ook de inhoud van de berichten die hij met de iPhone verstuurde, voedden twijfels over de betrouwbaarheid van zijn verklaringen. Uit de delen van de chats, die inmiddels zijn toegevoegd aan het strafdossier, blijkt bijvoorbeeld dat B. helemaal niet geloofde dat zijn goede vriend Mohamed R. hem had verraden, iets wat hij volhield in de rechtszaal.

Een troef achter de hand

De advocaten van de verdachten, maar ook de rechters zullen het onbevredigend vinden wanneer over B.’s getuigenissen geen vragen meer beantwoord zullen worden. Maar mocht B. besluiten zijn kaken definitief op elkaar te houden, iets wat in Nederland niet eerder is gebeurd, dan heeft het OM mogelijk nog een troef achter de hand.

Naast B.’s verklaringen heeft justitie namelijk nog ander bewijs: talloze berichten die de verdachten elkaar via versleutelde mobieltjes stuurden, maar die gekraakt zijn. De vraag is of de rechtbank dat blootgelegde berichtenverkeer accepteert als wettig en overtuigend bewijs.

Een recent vonnis raakte aan die kwestie. Eind mei, bij de veroordeling van Richard R. (alias Rico de Chileen, die elf jaar cel kreeg, onder meer voor het leiden van een criminele organisatie die samenwerkte met Ridouan T.), concludeerde de rechter dat een bericht over een liquidatie bruikbaar bewijs wordt als de inhoud overeenkomt met andere informatie in het strafdossier. En in dat soort ondersteunende gegevens grossiert justitie in Marengo.

