Yogamatjes kleuren Rotterdam: ‘Bereid je geest voor op de garnalenpositie’

De 43-jarige Aditi Saha yogaat elke dag. Ze is een van de eersten op de zonovergoten, maar ook winderige Wilhelminapier in Rotterdam, waar de internationale dag van de yoga woensdag gevierd wordt. Na een valpartij in India heeft ze permanent last van haar rechterknie. “Het gevoel gaat nooit echt weg”, vertelt Saha droevig. “Dit verlicht de pijn in mijn been. Ik doe liever aan yoga dan dat ik een paracetamol neem.”

De dag is in 2014 in het leven geroepen door de VN, op verzoek van Narendra Modi, de premier van India. Sindsdien wordt het internationaal op 21 juni gevierd, ook in Nederland. Dit jaar heeft de ambassade van India en de Indiase raad voor culturele zaken een bijeenkomst georganiseerd in Rotterdam. Te midden van het drukke bootverkeer op de Nieuwe Maas probeert een veertigtal mensen op deze dag innerlijke vrede te vinden.

De gekleurde matjes contrasteren met het zwarte asfalt op de kade. De 31-jarige Amar Badric zit ontspannen op zijn plek. “Yoga is voor mij een levensstijl, mijn kijk op de wereld is veranderd.” Hij heeft, net als de andere deelnemers, een wit shirt aan met het kleurrijke logo van de internationale dag van de yoga. “Vroeger had ik veel alledaagse stress; relaties, werk, studie. Ik kan dingen nu veel beter loslaten. Ik doe yoga al heel lang met regelmaat, mijn lichaam vraagt erom.”

Mentale en spirituele gezondheid

“Yoga heeft veel voordelen. Het draait niet alleen om het fysieke, maar bevordert ook mentale en spirituele gezondheid.” betoogt Reenat Sandhu, de 59-jarige ambassadeur van India. Ze doet vol energie mee met de rest. ”Yoga brengt rust, en het verbindt mensen. Daarmee draagt het bij aan de bouw van een vredige gemeenschap.”

Zelf staat ze ook met enige regelmaat op de mat. “In India is iedereen zich bewust van de voordelen van yoga. Volgens mij doen veel van mijn collega’s op de ambassade het ook dagelijks.” Of de dag stiekem ook een beetje een reclame is voor India? “Nee, omdat yoga zoveel voordelen heeft, willen we het graag delen met de hele wereld.”

In de kleermakerszit, en met een kalme toon in zijn stem geeft yogaleraar Ankesh Singh instructies. “Bereid je geest voor op de garnalenpositie.” De gegadigden verbuigen hun armen en benen naar zijn woorden. Een luide oehm doet een vogel opvliegen.

De boomhouding gaat niet voor iedereen goed. “Til je rechterbeen op en plaats die tegen je knie.” Bij iedereen gaat het been omhoog, behalve bij Saha. Het lukt haar niet de positie aan te nemen. “Eerlijk gezegd vond ik dat wel jammer”, geeft ze achteraf toe. Ze had te veel last van haar been. “Ik kon wel een andere positie aannemen, maar had liever helemaal meegedaan.” Maar het heeft wel gewerkt: “Ik voel me veel beter en ik heb veel minder last van mijn been.”

Ook ambassadeur Reenat is na afloop tevreden. “Ik heb een aantal vergaderingen vandaag, en daar ben ik nu echt klaar voor. Ik heb er erg van genoten.” Amar staat met een doosje met eten in zijn hand, cadeau voor de gegadigden van de organisatoren. “Ik ben rustig, kalm en positief. Ik denk dat ik vanmiddag zelf thuis nog een sessie doe.”

