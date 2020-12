WRR: Overheid moet meer doen om migranten te helpen, ook tijdelijke

Nederland is meer dan ooit een migratieland, en zal dat ook blijven. Toch is die realiteit nog onvoldoende doorgedrongen, zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een adviesrapport dat maandag verschijnt. De Raad pleit voor een actievere rol van de overheid bij het creëren van ontvangst- en inburgeringsvoorzieningen voor alle migranten: niet alleen asielzoekers, maar ook tijdelijke nieuwkomers zoals kennismigranten, internationale studenten en migranten uit de Europese Unie.

Aanleiding voor het rapport is de toename van het aantal migranten. Vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 migranten en vanaf 2015 meer dan 200.000. Ondanks de coronacrisis zal die trend zich naar verwachting doorzetten, zeggen de onderzoekers. Nieuwkomers komen niet langer uit een beperkt aantal landen zoals Turijke, Marokko en Suriname, maar uit alle delen van de wereld. Bovendien verblijven steeds meer mensen maar tijdelijk in Nederland.

Versplintering

Nederland heeft zich nog onvoldoende aangepast aan die situatie, vindt de WRR. Nieuwkomers worden nog te vaak aan hun lot overgelaten. Dat heeft tot gevolg dat zij zich minder thuis voelen in Nederland, en minder gauw deelnemen aan de samenleving. Dat leidt vervolgens weer tot versplintering, vreest de WRR.

Wat zijn de voorstellen? De Raad pleit onder meer voor een grotere rol voor gemeenten bij het ontvangen en op weg helpen van migranten. In iedere grote gemeente of regio moet een fysiek loket komen waar zij zich vrijwillig kunnen melden. Daar worden ze op weg geholpen in de Nederlandse samenleving. Bij het loket hoort de migrant waar hij of zij terecht kan voor zaken als huisvesting, taallessen en sollicitatietrainingen, en hoe bijvoorbeeld het verenigingsleven in de gemeente is georganiseerd. “Uit onderzoek blijkt dat daar veel behoefte aan is”, zegt Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en raadslid van de WRR.

Daarnaast zouden gemeenten moeten investeren in buurtwinkels, bibliotheken, parken, sportvelden en wijkcentra. “Waar mensen elkaar zien en elkaar ontmoeten, verdwijnen gevoelens van onveiligheid of je niet thuis voelen”, zegt Engbersen. Om alles te financieren vraagt de Raad het Rijk om extra geld voor gemeenten beschikbaar te stellen. “Beschouw migratie, ook tijdelijke, als een blijvende realiteit, en richt de samenleving daar adequaat op in”.

Chagrijn

Zinnige voorstellen, vindt Saskia Bonjour, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in migratie en migratiebeleid. “Meer aandacht voor tijdelijke migranten is heel waardevol. In Amsterdam merk ik dat er soms enig chagrijn is over de vele expats die in de stad komen werken. ‘Expat’ is bijna een vies woord geworden. Dat duidt op lokale spanningen. Ik kan me voorstellen dat het goed is om ook expats taalcursussen te laten volgen, waardoor ze meer mogelijkheden hebben om mee te draaien in de samenleving.”

Vraag blijft wel in hoeverre tijdelijke migranten daar gebruik van zullen maken. Expats willen misschien wel de portemonnee trekken voor taallessen, maar dat geldt misschien niet voor minder bedeelde arbeidsmigranten. “Als het vrijwillig is, zul je het goedkoop moeten maken, of gratis. Dat lijkt me de enige manier waarop dit kans van slagen heeft”, zegt Bonjour. “Ik vraag me af wat de VVD en het CDA daarvan vinden, zij zijn niet zo van de gratis overheidsvoorzieningen”.

Lees ook:

Roemer: ‘Zolang arbeidsmigranten uitgeknepen worden, kunnen ze niet integreren’

Een keurmerk voor woningen voor arbeidsmigranten werkt niet. Toch adviseert Emile Roemer het uit te breiden. Maar dat is niet het enige.