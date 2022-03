Wormer overlaadt de vluchtelingenopvang met spullen: ‘We vroegen vijf babybedjes. In een uur stonden er dertig’

In de auto van Tiny Haak (67) en Janny Bakker (65) staan grote boodschappentassen vol ondergoed, luiers, speelgoed en andere spullen. Ingezameld en gekocht voor de vluchtelingen die hier in de sporthal in het Noord-Hollandse Wormer worden opgevangen.

“Helemaal nieuw, hoor”, zegt Bakker, terwijl ze de witte onderbroeken laat zien die uit een tas tevoorschijn komen. In een andere tas zitten bh’s en incontinentieluiers, in de achterbak een tas met spelletjes. “Dit is mooi spul, hoor”, benadrukt ze. “Geen troep.”

Enorm betrokken

De twee zussen zijn net aan komen rijden bij de sporthal, maar worden teruggestuurd door verkeersregelaar Theo Overweel. Het kleine dorp in de achtertuin van Amsterdam, waar de gemeenschapszin groot is en het verenigingsleven bloeit, voelt zich enorm betrokken bij de vluchtelingen die hier worden opgevangen. Gedurende de dag rijden meerdere auto’s met spullen het terrein op, mensen fietsen langs met de vraag of ze iets kunnen betekenen.

De sporthal ligt midden in een wijk, tussen de huizen. Hekken met blauw plastic en een verkeersregelaar schermen de hal af van nieuwsgierige blikken.

Geen spullen nodig

Maar er komen veel meer spullen binnen dan de mensen die hier worden opgevangen nodig hebben. En omdat vluchtelingen op deze, toch vrij spartaanse, locatie maar een nacht slapen, is het op dit moment ook weinig zinvol om allerlei activiteiten op te zetten voor volwassenen en kinderen.

Binnen zijn Oekraïners vooral aan het bijkomen, al liggend op een stretcher, of pielend op hun telefoon. In de kantine kunnen ze wat eten en drinken; broodjes kroket, soep, fruit of fris. In de loop van de middag komt er weer een bus die de mensen in de sporthal verdeelt over betere en meer langdurige opvangplekken.

Uitzoeken

Als ze alles aan zou nemen wat mensen willen brengen, zou de sporthal vol zitten met spullen in plaats van mensen, zegt coördinator Pauline Kauffmann van de gemeente. “We zijn geen opslagruimte.”

In de hal is een kleedkamer waar mensen kleding kunnen uitzoeken, en de gemeente heeft een kleine opslagruimte moeten huren. Als de schoenen in de sporthal op zijn, worden uit die ruimte nieuwe exemplaren gehaald.

Janny Bakker brengt spullen voor Oekraïense vluchtelingen uiteindelijk naar een vriend die ze naar Roemenië gaat rijden. Beeld Olaf Kraak

Voor specifieke spullen doen de mensen in de sporthal oproepjes via Facebook, zoals bijvoorbeeld voor babybedjes. “We hadden er vijf nodig”, zegt Kauffmann, “en binnen een uur stonden hier 30 kinderbedjes.” Na oproepjes kwam er verder een overdaad binnen aan hondenkennels en stekkerdozen. Het is hartverwarmend, benadrukt Kauffmann, maar ze drukt mensen echt op het hart niet meer met dozen met willekeurige spullen aan te komen zetten.

Ontgoocheld

Ondertussen staan Bakker en Haak enigszins ontgoocheld op de parkeerplaats bij de sporthal. “Heel erg jammer dat we nu worden weggestuurd”, zegt Haak. “U moet het naar een centraal inzamelpunt brengen”, zegt Overweel tegen beide vrouwen. Maar waar dat nu precies is, weet hij eigenlijk ook niet. Bij het politiebureau in Zaandijk, schijnt.

Bakker, die in het nabijgelegen Zaandijk woont, besluit dan maar naar het politiebureau te rijden. Al denkt ze dat de container die daar stond voor de inzameling inmiddels al weg is. Haar zus, die in Wormer woont, loopt weer naar huis.

Maar ook bij het politiebureau vangt Bakker bot. Een vriendelijke agent achter de balie legt uit dat de gemeente nu een centraal inzamelpunt heeft in een oude Miss Etam winkel in Zaandam.

“Dat is te ver rijden, hoor”, zegt Bakker, en ineens bedenkt ze zich dat haar vriend Jan Valk spullen inzamelt voor Oekraïense vluchtelingen in Roemenië. “Zo”, zegt ze, terwijl ze de spullen na een paar minuten rijden in zijn garage zet, “zo komt het zeker ook goed terecht.”

