Wordt het de heetste dag ooit? Bekijk hier hoe warm het is in Nederland

Vanmiddag wordt het in het binnenland tussen de 36 en 38 graden. Langs de kust en op de Wadden zorgt de wind van zee voor enige verkoeling. Daar wordt het zo’n 32 graden. Ook in het noorden en westen van het land is het vanwege de wind met 34 graden iets minder warm dan in het binnenland. In de rest van het land is de wind zwak tot matig.

Limburg krijgt vermoedelijk te maken met de hoogste temperaturen. Daar kan het kwik oplopen tot 39 graden. Gebeurt dat, dan zou het de warmste dag ooit in Nederland zijn. De hoogste temperatuur ooit gemeten was in de zomer van 1944: toen wees de thermometer in Warnsveld (bij Zutphen) 38,6 graden aan. Morgen wordt het volgens de voorspellingen nog iets warmer dan vandaag. Het KNMI voorziet dat de temperaturen de komende dagen mogelijk oplopen tot 40 graden.

In de avond koelt het iets af, maar het blijft warm. Op veel plekken ligt de temperatuur rond zonsondergang nog tussen de 25 tot 30 graden. Ook in de nacht naar donderdag blijft het bijzonder warm. Dan zakt het kwik niet onder de 20 graden.

Zomersmog

Het RIVM waarschuwt dat de kwaliteit van de lucht vandaag slecht zal zijn als gevolg van smog. Mensen die hier gevoelig voor zijn kunnen beter binnen blijven en zware lichamelijke inspanningen beperken.

Smog ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden. De extreme hitte draagt hier aan bij. Smog door ozon kan leiden tot klachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een slechtere longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog.

