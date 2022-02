Woningcrisis treft ook slachtoffers van huiselijk geweld: de opvang is overvol

Vrouwen en hun kinderen die huiselijk geweld zijn ontvlucht, hebben door het tekort aan huizen moeite een nieuw thuis te vinden. De gebrekkige uitstroom zorgt ook voor volle opvanghuizen.

De opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld loopt op sommige plekken in Nederland spaak, zeggen diverse organisaties. Zij kampen met een niet-aflatende instroom van vooral vrouwen en kinderen die hulp nodig hebben. Ondertussen is het vinden van een woonplaats voor de lange termijn voor deze gezinnen lastig door de vastgelopen woningmarkt.

“Als de uitstroom stokt, wordt aan de voorkant het opvangen van deze mensen moeilijker", zegt Ilse den Hollander, van Blijf Groep, een organisatie die slachtoffers van huiselijk geweld opvangt in Amsterdam en Flevoland. “Het stokken van de uitstroom heeft ermee te maken dat er onvoldoende sociale woningbouw is. Dat merken we al een hele tijd.”

Opvang in hotels

Ongeveer 200.000 mensen worden jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld, het merendeel van hen is vrouw. Het Parool schreef maandag dat de Blijf-huizen in de hoofdstad de laatste maanden zo vol zitten, dat de organisatie permanent hotelbedden in gebruik heeft. Sommige slachtoffers moeten acuut huis en haard verlaten omdat het te onveilig is, vaak ook op aanraden van de politie. Wachten tot er plek is in een officieel opvanghuis is er dan niet bij.

De gemeente Amsterdam doet volgens Den Hollander haar uiterste best om te helpen. “Er komt een extra Oranje Huis, waarin vrouwen kunnen worden opgevangen.” Bij het zoeken naar een eigen woning hebben de vrouwen een urgentieverklaring. Maar het woningtekort is nu eenmaal nijpend en dat kan ook een gemeente niet snel oplossen. Bovendien speelt het gebrek aan woningen ook andere kwetsbare groepen parten, zoals asielzoekers. “De gemeente kan geen ijzer met handen breken.”

Een tekort in de acute opvang is ook buiten Amsterdam een probleem, al is het niet permanent, zegt Debbie Maas van het Landelijke Netwerk Veilig Thuis. “Zeker in de weekenden zijn er escalaties en dan is het soms echt moeilijk. Soms heb je dan een hotelplaatsing nodig.”

Landelijk probleem

Het gebrek aan uitstroom is volgens Maas een ‘even zo groot’ probleem. “Vrouwen kunnen niet terug naar hun geweldpleger. Het is voor hen zo belangrijk om nieuwe kansen te krijgen. Je zou wensen dat er altijd plek is voor deze doelgroep. Het weggaan van huis is zo'n enorme stap.” Maas stelt dat de uitstroom ook een landelijk probleem is. “Overal is woningnood.”

“Uitstroom is hét probleem", zegt Esmé Wiegman van Valente, de branchevereniging voor opvang. Die organisatie heeft bij de overheid gevraagd of dertig procent van de nog te bouwen sociale huisvesting naar zogenoemde aandachtsgroepen kan gaan zoals vrouwen die hun thuis zijn ontvlucht. Volgens Wiegman wordt nu ook druk onderzocht of er andere manieren zijn om de drukte in de opvang te verminderen. “Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem en het zal er altijd blijven. Maar je kunt wel kijken of je het eerder kunt signaleren, zodat je voorkomt dat vrouwen moeten vluchten.” Daarbij kan ook worden gekeken naar problemen die vaak hand in hand gaan met huiselijk geweld, zoals schulden. “Het staat vaak niet op zichzelf.”

Lees ook:

Huiselijk geweld gaat vaak gepaard met economisch geweld. ‘Het kan heel subtiel in zijn werk gaan’

Economisch geweld is een nog onbekende term, maar veel slachtoffers van huiselijk geweld hebben ermee te maken. ‘Het kan zijn dat vrouwen niet beseffen dat ze slachtoffer zijn.’

Gezocht: veilige opvang voor transgenders na huiselijk geweld

Schoppen, slaan, schelden; veel transgenders hebben te maken met huiselijk geweld. In Nederland zeker vier op de tien. Deze groep heeft dringend behoefte aan veilige opvang, blijkt uit het verhaal van BeyonG (35). Die genderneutrale plekken zijn er echter niet of nauwelijks.