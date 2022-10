Wonen in de dichtstbevolkte wijk van Nederland: ‘Op straat is er altijd wel iemand die je aanspreekt’

In de dichtstbevolkte wijk van Nederland, de Amsterdamse Van Galenbuurt, ervaren bewoners weinig drukte. ‘Je raakt eraan gewend.’

Sak Nankoe zit op zijn dooie gemak op een stoel in zijn ruime portiek in de John Franklinstraat. Op een stuk karton naast hem heeft hij dopsleutels, schroevendraaiers en tangen uitgestald, en een spuitbus voor smeren en onderhoud. In een hoek op een kast, voor iedereen die wil, koffie, thee, suiker, roze koeken en cupcakes. “Pak gerust”, zegt Nankoe genereus in de Van Galenbuurt in Amsterdam-West. “Dat is gastvrijheid.” Iedere donderdag van twaalf tot drie uur ’s middags repareert hij hier gratis de fietsen van buurtbewoners, zoals nu die van Jailall Akbar. “Je moet af en toe bezig zijn. En rustig leven. Veel mensen hebben al stress.”

‘Drukte is een teken dat je leeft’

Niets aan dit gemoedelijke tafereel verraadt dat dit de dichtstbevolkte wijk van Nederland is, met liefst 28.825 inwoners per vierkante kilometer. Zelf zitten de twee mannen er niet mee hoeveel mensen in hun wijk wonen. Of je iets druk vindt, beklemtonen Nankoe en Akbar, is hoe je dat zelf ervaart. “Drukte is een teken dat je leeft”, vindt Akbar. Nankoe (61), die sinds vijftien jaar in de Van Galenbuurt woont, knikt instemmend. “Je hoort wat auto’s. Daar komen twee mensen aan met een baby. Jij komt langs voor een interview”, somt hij op. “Je raakt eraan gewend.”

Groenteboer Marco van Bruijnsvoort. Beeld Patrick Post

De buurt is veranderd, ziet Marco van Bruijnsvoort (55). Hij runt al meer dan 25 jaar een groente- en fruitwinkel in de Jan Evertsenstraat aan de rand van de Van Galenbuurt. Drugs speelden een grote rol in de wijk toentertijd, herinnert hij zich. Maar er volgde een renovatie van de buurt. De huizen werden opgeknapt. Huur ging over in koop. Dat trok nieuwkomers. Volgens cijfers van de gemeente Amsterdam kende de wijk zeven jaar geleden nog 23.300 inwoners per vierkante kilometer. “Je ziet een stuk beter publiek”, ziet Van Bruijnsvoort. “Yuppen, noemen ze dat.”

Lawaai ontvlucht

Maar het winkelaanbod, stelt Van Bruijnsvoort vast, is niet meer hetzelfde. Schoenen- en kledingwinkels bestaan niet meer in de Jan Evertsenstraat en daarmee is het rustiger geworden op straat. “Vroeger was het op straat druk. Toen kon je nog echt winkelen. Veel wordt tegenwoordig online besteld. Die miljarden die op straat werden uitgegeven gaan nu door de lucht.”

Studente Yael Verduin ontvluchte de sloopwerkzaamheden van de buren. ‘Ik ben wel wat gewend. Hiervoor heb ik op de Wallen gewoond.’ Beeld Patrick Post

De 23-jarige Yael Verduin is het lawaai thuis ontvlucht. De buren zijn aan het verbouwen, en dus heeft ze meer rust gevonden in Café Cook, een buurtkroeg in de James Cookstraat. De studente psychologie zit achter haar laptop haar tentamen voor te bereiden. Muziek klinkt op de achtergrond. “Het is hier beter dan het gesloop thuis.”

Niet veel mensen op straat

Buiten staan de geveltuinen er groen en verzorgd bij. Kapper Ibrahim Çimen laat zijn handdoeken drogen aan een wasrek buiten op straat. Verduin ervaart de Van Galenbuurt als rustig. “Ik ben wel wat gewend. Hiervoor heb ik op de Wallen gewoond, vol met toeristen. Er zijn hier niet veel mensen op straat.”

Ze heeft ook niet het idee dat de bewoners van de Van Galenbuurt op elkaar gepropt wonen. Althans niet in haar woongebouw van drie verdiepingen. Ze hoort niks van haar buren, op de verbouwing na dan.

Maar de Van Galenbuurt is toch echt wel de stad, merkt ze. “Er is altijd wel iemand die je aanspreekt. Er was laatst een man die zei: ‘Oh, wat zie je er leuk uit.’ Maar hij had een blindenstok. Toen moest ik hard lachen. Dat maak je alleen in de stad mee.”

Drie drukste wijken van Nederland, allemaal in Amsterdam 1. Van Galenbuurt, Amsterdam (28.825 inwoners per km2)

2. Van Lennepbuurt, Amsterdam (27.657 inwoners per km2)

3. Staatsliedenbuurt, Amsterdam (27.288 inwoners per km2)

