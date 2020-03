Woede over wraking rechters tramaanslag, maar kunnen slachtoffers dit wel doen?

Kan een slachtoffer de rechtbank eigenlijk wel wraken? In de wet waarin de mogelijkheid tot wraking van een rechtbank is geregeld, worden slachtoffers - in juridische termen wordt er gesproken over de benadeelde partij - niet genoemd. Alleen het Openbaar Ministerie en de verdachte (en dus diens advocaat) kunnen volgens de wet een verzoek doen om de zaak te laten behandelen door andere rechters.

Toch zijn wrakingsverzoeken van slachtoffers de afgelopen jaren wel degelijk in behandeling genomen door wrakingskamers, waarin rechters zitten die niet bij de zaak betrokken zijn en die beoordelen of een verzoek tot andere rechters terecht is.

De rechters verwezen daarbij naar artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waarin onder meer het recht is vastgelegd op een eerlijke behandeling door een onpartijdig gerecht. Aangezien slachtoffers onderdeel zijn van een proces tegen een verdachte - ze hebben bijvoorbeeld spreekrecht en kunnen de strafrechter vragen de verdachte op te leggen een schadevergoeding te betalen - geldt dat fundamentele recht dus ook voor hen, oordeelde bijvoorbeeld de rechtbank Rotterdam in 2009.

In Utrecht zal allereerst besloten moeten worden of het wrakingsverzoek ook in dit geval ontvankelijk is, dat staat los van de inhoudelijke beoordeling ervan.