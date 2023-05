Witwaswet wekt woede in de kringloopbranche. ‘Een crimineel houdt zich toch niet aan de wet’

Kringloopwinkels maken zich zorgen over plannen van minister Yeşilgöz van justitie en veiligheid. De minister wil witwassen en heling van gestolen spullen moeilijker maken en op die manier de misdrijven die daaraan voorafgaan bestrijden. Als een dief een kostbare buit niet zomaar kan verkopen, wordt diefstal oninteressant, is de gedachtegang achter een wetsvoorstel dat Yeşilgöz naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bovendien moeten gestolen spullen niet blijven circuleren maar terug naar hun eigenaar.

Het voorstel zorgt voor onrust bij kringloopwinkels. De minister spreekt namelijk van verplichtingen voor opkopers en handelaren van tweedehands spullen: een registratieplicht voor bepaalde categorieën goederen, een meldplicht en een verplichte bewaartermijn van goederen. Dat geldt voor spullen die van diefstal afkomstig zouden kunnen zijn. Concrete aanwijzingen voor diefstal zijn niet noodzakelijk; het gaat om artikelen op een lijst van zaken die volgens de minister gevoelig zijn voor diefstal: van auto’s en fietsen tot elektrische apparaten en juwelen.

Serienummer van de elektrische tandenborstel

Voor kringloopwinkels betekent dit dat van iedere aangeboden elektrische tandenborstel of wekkerradio het serienummer moet worden geregistreerd, legt directeur Rachel Heijne van de Branchevereniging Kringloop Nederland uit. “Dat is een hels karwei.” Voor de registratieplicht maakt het niet uit dat die tandenborstel of wekkerradio gratis is gedoneerd, zoals bij de meeste kringloopwinkels het geval is, want het kan nog steeds gaan om een gestolen goed dat via de kringloopwinkel weer wordt doorverkocht. Door het register van aangeboden spullen te vergelijken met het register van gestolen spullen, kan een artikel bij de eigenaar terugkomen.

Een nobel doel, vindt Heijne, maar de belasting voor de kringloopwinkels weegt daar volgens haar niet tegenop. In een opiniestuk in deze krant uitte Heijne eerder al haar zorg: lange rijen bij het inleverpunt van de kringloopwinkel doordat medewerkers veel tijd kwijt zijn aan de registratie van goederen, waardoor mensen hun afgedankte spullen net zo lief naar de stort brengen – terwijl de regering juist wil dat Nederlanders meer recyclen en zuiniger zijn met grondstoffen. Zo bezien belemmert het wetsvoorstel van minister Yeşilgöz de circulaire economie.

Zelf ziet de minister dat niet zo, antwoordt ze op Kamervragen. “De kringloop vervult een belangrijke functie in onze circulaire economie”, aldus Yeşilgöz. “Het is geenszins mijn bedoeling de belangrijke maatschappelijke functie van de kringloop te frustreren. In tegendeel.”

Vatbaar voor witwassen

Maar, voegt de minister eraan toe: “Er is ook sprake van een zekere vatbaarheid van met name de commerciële kringloop voor witwassen.” Uit eerder onderzoek van het ministerie van justitie bleek dat criminelen jaarlijks meer dan tien miljard euro in Nederland willen witwassen.

Als voorbeelden van de rol die kringloopwinkels daarbij spelen, noemt Yeşilgöz een man die zijn luxe levenswijze aan zijn omgeving verklaarde uit de inkomsten uit zijn kringloopwinkel, terwijl hij zich in werkelijkheid in zijn werk als douanier liet omkopen door drugscriminelen. Ook wijst de minister op de veroordeling van twee broers die een kringloopwinkel hadden, maar daarnaast ook handelden in benodigdheden voor drugslabs.

Deze voorbeelden zijn ‘kul’, vindt Rachel Heijne. “Daar helpt geen inkoopregister tegen.”

Afgelopen woensdag had Heijne namens de kringloopbranche nog een overleg met het ministerie van justitie en veiligheid, vertelt ze. Het ministerie onderzoekt nu of er een minder vergaande registratieplicht kan komen voor kringloopwinkels die een maatschappelijke doelstelling hebben.

Half juni debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel. Rachel Heijne vraagt zich af of registratie van kringloopspullen veel zal bijdragen aan criminaliteitsbestrijding. “Een crimineel houdt zich toch niet aan de wet.”

