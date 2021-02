Winterkou op komst: ‘Het is echt heel bijzonder hoor, wat eraan lijkt te komen. Een belevenis’

Een Elfstedentocht zit er niet in. Allereerst vanwege de pandemie natuurlijk, maar ook omdat daarvoor minstens twee weken vorst nodig zijn. Maar Wouter van Bernebeek weet vrijwel zeker dat hij zijn ijzers volgende week onder de voeten bindt. Op zijn kaarten ziet de weerman van Weerplaza namelijk flinke kou onze kant op komen. “De kans is groot dat we vanaf het weekend winterweer zien dat we in Nederland zelden treffen.”

Is het heus? Kunnen we de pannenkoeksleetjes en schaatsen van zolder halen?

“Een koerswijziginging kan de boel natuurlijk nog op zijn kop zetten. Maar ik denk dat dit zachte weer gauw zal verdwijnen. Vanaf zaterdagavond draait de wind namelijk naar het oosten, waarna een zeer koude lucht vanuit Duitsland ons land binnenkomt. Momenteel ligt de vorst daar op ons te wachten. Zeer waarschijnlijk kunnen we vanaf halverwege volgende week schaatsen op een heleboel meren en plassen.

“Ook trekt dit weekend een lagedrukgebied noordwaarts, van Frankrijk richting België. Door die botsing van koude lucht uit het oosten en warme lucht uit het zuiden, verwacht ik ook ijzel en sneeuw. Eerst alleen in de noordelijker delen van het land, in Zuid-Limburg en Zeeland zal het tussen zaterdag en zondag regenen. Maar later in het weekend wordt het landschap ook daar wit.”

Hoeveel paar sokken moeten we aansjorren?

“Ik heb de weerkaarten van de beruchte februari van 1979 naast die van nu gelegd. En al was de winter toen kouder, de situatie komend weekend lijkt verdacht veel op het weer van toen. Ik sluit niet uit dat er op veel plaatsen in het land wel twintig tot dertig centimeter sneeuw gaat vallen en de temperaturen zullen dalen tot min tien graden of lager. En die stevige oostenwind houdt volgende week dagenlang aan. Het is echt heel bijzonder hoor, wat eraan lijkt te komen. Een belevenis.”

Hoe vaak heeft u dit type weer voorspeld in uw carrière als weerman?

“Nog nooit! Zo veel sneeuw en ijs, zulke kou die dagenlang aanhoudt, hebben we sinds de jaren tachtig niet meer meegemaakt. In 2005 viel weliswaar veel sneeuw, maar het ging snel dooien. En in 2012 hadden we een extreem koude periode, maar die ging niet met veel sneeuw gepaard. De koers van het weer moet precies goed zijn voor dit soort winterkou.

“Ik roep mensen dus ook op om ervan te genieten. Voor hetzelfde geld duurt het twintig jaar voor we dit soort sneeuwpret opnieuw mogen meemaken. Wat ikzelf van plan ben? De komende dagen zullen het voor mij korte nachtjes worden als weerman, maar volgende week ga ik zeker schaatstochtjes maken. Althans, mits er niet te veel sneeuw valt volgende week. Want sneeuw is als een warme deken voor dichtgevroren meren. Het zorgt ervoor dat het ijs oplost in plaats van aanvriest. Dat is dus nog wel een risicofactor voor de schaatsliefhebbers.”

Zijn die ijspegels en sneeuwstormen eigenlijk te rijmen met de klimaatopwarming?

“Het is een misvatting dat strenge vorst en sneeuw iets zeggen over veranderingen in het klimaat. Het klimaat gaat over gemiddeldes en langere periodes. Zo is het aantal jaarlijkse sneeuwdagen en nachten met vorst de afgelopen decennia afgenomen. Maar kou-invallen zullen we altijd blijven houden en zijn incidenteel. Ook vroeger kwam dit soort winterweer maar sporadisch voor.”

