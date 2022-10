Winkeltje bij noodopvang Zoutkamp moet overlast voor dorp beperken. ‘Ze richten vernielingen aan.’

De politiek worstelt nog altijd met de crisis in de asielopvang. Zolang er geen oplossing is, fungeert Zoutkamp als ‘wachtkamer’ voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het dorp, dat iets verderop ligt, stelt de laatste weken veel hinder te ondervinden van asielzoekers. Een winkeltje op de opvanglocatie moet de trek naar het dorp remmen.

Het pleintje voor de Spar in Zoutkamp is aan het eind van de ochtend vrijwel uitgestorven. Vier asielzoekers hebben voor een paar pakjes sigaretten en blikjes Red Bull de vier kilometer lange wandeling vanuit de noodopvang in de Marnewaard ondernomen, en staan voor de supermarkt. De surveillerende marechaussee rijdt langs, zonder acht op ze te slaan. Een paar Zoutkampers die hun boodschappen komen doen, kijken wél.

Het decor is erg stil, zonder de acteurs die het dorp wekenlang hebben gedomineerd: groepjes van tientallen asielzoekers. De rondhangende vreemdelingen ergerden de bewoners. “Zulke aantallen zie je wel staan”, legt Jan Zijlstra uit. “Het is niet wat ons was voorgespiegeld toen de noodopvang werd geopend. We zouden er bijna niks van merken. En ik weet van anderen dat ze er echt last van hebben, zoals de eigenaar van de jachthaven waar ze veel langslopen. Ze klimmen op zijn boten en richten vernielingen aan.”

‘De impact op het dorp is heftiger dan verwacht’

Het gaat hier om ruim vijfhonderd, zeer tijdelijke bewoners van de regio, voornamelijk Syriërs. De noodopvang fungeert namelijk als een soort ‘wachtkamer’ voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Om te voorkomen dat de grote instroom van asielzoekers een prop vormt in de aanmeldprocedure, zoals deze zomer gebeurde, worden mensen het komend half jaar eerst met een nummertje naar een opvangkamp gestuurd. Na een paar dagen tegenover de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in de Marnewaard zijn ze dan aan de beurt om zich in Ter Apel te melden.

De Zoutkampers vinden die oplossing maar niets. Inwoners sloegen alarm, omdat ze de overlast zat zijn. “De impact op het dorp is heftiger dan verwacht”, zegt voorzitter Daan Oostindiën van Dorpsbelangen. “Je moet bedenken dat het ongescreende asielzoekers zijn die eigenlijk geen identiteit hebben. Het is dan bedreigend als zo iemand voelt of je deur open is, of aan een autodeur morrelt, wat soms gebeurt.”

Gemiddeld komen er elke vier dagen zo’n vijfhonderd nieuwe asielzoekers, gaat hij verder. “Dus in de loop van de maanden trekken er zo tienduizenden door het dorp. Het zal een enkeling zijn die kwaad in de zin heeft, maar je bent wel bang. De mannen zijn overdag vaak weg met hun vissersboot of op de vrachtwagen, de vrouwen zitten dus alleen thuis.”

De Spar in Zoutkamp, waar inwoners overlast ervaren. Beeld Reyer Boxem

‘In trek zijn vooral de zakken chips en badslippers’

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland stelt dat de politie afgelopen week zo’n tien meldingen heeft gekregen, onder meer van winkeldiefstal en insluiping. “Maar het werkelijke aantal incidenten kan best hoger liggen. Ik neem de zorgen van de bewoners heel serieus. De asielzoekers komen vaker naar het dorp dan verwacht en ik heb daarom meer politiecapaciteit gevraagd. Die rijdt nu met een extra auto rond. Ook zijn er tussen tien uur ’s ochtends en elf uur ’s avonds twee boa’s in het dorp.”

Een andere nieuwe maatregel is de opening van een winkeltje op de opvanglocatie zelf. Zo hoeven de bewoners niet meer naar het dorp voor hun boodschappen. Behalve tabak en frisdrank is er een keur aan levensmiddelen en praktische zaken te krijgen, tot paraplu’s en buskaartjes aan toe.

“We hebben ons voor het assortiment laten adviseren door de winkels in de omgeving, die weten waar behoefte aan is”, vertelt vrijwilliger Bennie Sterenberg die de winkel bestiert. Hij was alleen ’s ochtends een paar uurtjes open, maar kreeg onmiddellijk veel klanten. “In trek zijn vooral de zakken chips, maar we verkochten ook opvallend veel badslippers.”

Het is weer stil in het dorp

De maatregel lijkt op het eerste oog doeltreffend: het is weer stil in het dorp. De vier Turkse Koerden die de Spar ’s ochtends aandoen, zijn met hun blikjes snel weer weg. “Ik snap dat mensen in het dorp ons niet leuk vinden, maar van mij hebben ze geen last”, zegt Omer Gündüz. “Ik koop mijn boodschappen en ga dan meteen weer terug.” Het winkeltje op de opvanglocatie had hij nog niet gezien.

Of de toeloop naar Zoutkamp nu voldoende wordt geremd? Dorpeling Jan Zijlstra heeft er een hard hoofd in. “Ik hoop het, maar ik denk dat er altijd jonge mannen tussen zitten die er even uit willen.”

