Winkels vol ingezamelde spullen voor slachtoffers in Marokko. ‘Het voelt alsof mijn familie geraakt is’

Voor de bruidswinkel van Siham Azouz in Amsterdam Nieuw-West liggen stapels met tassen vol kleren, medicijnen en slaapzakken. Dozen met luiers. Vuilniszakken gevuld met winterjassen. Zaterdag begon Azouz’ haar inzamelingsactie voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko, nu ligt haar winkel overvol. Er zijn zoveel mensen spullen komen brengen dat buurtbewoonster Houda Loukili mensen moet wegsturen. “We hebben te veel”, zegt ze tegen een echtpaar dat een auto parkeert. “We mogen alleen nog medicijnen aannemen.”

“We hadden zelf ook niet verwacht dat er zoveel mensen wilden doneren”, vertelt Latifa Azouz, de moeder van Siham. “Gister hebben we een oproep op Instagram geplaatst. Die is viraal gegaan.” Ook acteur Nasrdin Dchar heeft de post gedeeld. “Het was vanzelfsprekend dat we iets zouden doen”, zegt Azouz. “Met Ramadan koken we ook vaak voor mensen die minder hebben. En nu kunnen we tenminste iets doen.”

Ze heeft kennissen in de regio naar wie ze alle pakketten opstuurt. Gelukkig is iedereen die ze kent veilig, maar sinds ze het nieuws vrijdagnacht hoorde kan ze eigenlijk nergens anders meer mee bezig zijn. “Net zoals de hele gemeenschap. Iedereen komt langs, helpt mee. Ik ken ook veel mensen uit Turkije, die weten inmiddels wat mensen nodig hebben in zo’n situatie.”

Inzameling via TikTok

Moeder en dochter Azouz zijn lang niet de enige Nederlanders die hulpacties op touw gezet hebben. Op TikTok delen BN’ers go-fund-me’s van hulporganisaties. Moskeeën in het hele land zamelen spullen in. De Nederlandse overheid heeft 5 miljoen euro vrijgemaakt voor hulp, daarbij doneren de gemeenten Rotterdam en Amsterdam 1 euro per inwoner van de stad. Het Rode Kruis heeft een actie opgezet, de Cast van ‘Mamma Mia!’ doneert op de première geld aan Marokko en de universiteiten in Amsterdam bieden steun aan studenten met familie in Marokko.

In de winkel staat Faisa El Kaddouri (31) voor de glinsterende bruidsjurken. Ook om haar heen staan stapels met dozen, kleren, tassen, luiers. Ze pakt de tassen uit om alles netjes te ordenen. Hier de babyschoentjes, daar de slaapzakken en verderop de tandpasta. De andere vrouwen, ze zijn met ongeveer tien, brengen de geordende spullen weer naar buiten. Ze wachten op de busjes die alles naar een tijdelijke opslagplek brengen.

“Ik hoorde het nieuws over de aardbeving toen ik opstond voor het ochtendgebed, zaterdag om 5 uur”, zegt El Kaddouri. “En sindsdien ben ik treurig. Ik droom er zelfs over. Het is eigenlijk irrationeel, want ik ken niemand uit die regio. Maar het voelt alsof mijn familie geraakt is. Marokko is toch ons land van herkomst.”

‘Laten we een treintje maken’

El Kaddouri kwam zondagochtend naar de winkel om spullen te brengen, toen ze zag hoe weinig menskracht Azouz had om alles te structureren besloot ze om terug te komen om te helpen. “Ik weet hoe arm de mensen daar zijn. Het zijn allemaal kleine dorpjes met lage huizen. Ik ben blij dat ik tenminste iets kan doen.” Ze stopt met praten als er een zwarte bus voorrijdt. “Het vervoer is er”, roept iemand. “Laten we een treintje maken zodat we alles kunnen inladen.” Alle vrouwen stellen zich in een rij op en geven als een geoliede machine de tassen aan elkaar door.

“Het is mooi om te zien dat zoveel mensen willen geven”, zegt Azouz. “Zelfs al is het net vakantie geweest en het geld bij velen op.” Vandaag kwam iemand langs die zelfs zijn enige slaapzak en tent achterliet. Azouz denkt niet dat er een te veel aan spullen zal zijn in Marokko. “De mensen zijn daar arm. Het komt wel op. Als de spullen niet naar de slachtoffers van de aardbeving gaan, zijn er genoeg anderen die het kunnen gebruiken. Het moet alleen goed georganiseerd worden.”

Bij een aardbeving in Marokko zijn zeker meer dan 2000 doden gevallen. De getroffen provincies zijn al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua en Taroudant. Lokale media spreken van de zwaarste aardbeving ooit. Volg hier de ontwikkelingen.