Winkeliers in verwarring over handhavingstaak: ‘Dat is echt het werk van boa’s’

Hoe gaan winkeliers de mondkapjesplicht handhaven? Burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, zei maandagavond dat winkeliers een boete van duizenden euro’s riskeren en sluiting van hun winkel als ze er te weinig aan doen om hun klanten een masker te laten dragen.

Dat hadden de winkeliers niet verwacht. De boekhandelbranche gaat er bijvoorbeeld vanuit dat het de klant is die 95 euro boete moet betalen als die een masker weigert te dragen. “Als ondernemer hoeft u niet te handhaven en krijgt u dus geen boete als een klant geen mondkapje draagt”, adviseerde de Koninklijke Boekverkopersbond. De enige inspanning die de branche aan boekhandelaren adviseerde was een medewerker bij de deur zetten om de klant aan het kapje te herinneren en, als de winkel dat zelf wil, de klant de toegang te ontzeggen bij weigering.

“Supermarkten zijn wettelijk gezien niet bevoegd om te handhaven”, meldt ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in een statement. “Als situaties ontaarden in discussies waar de winkelmedewerkers niet uitkomen, zullen supermarkten hulp inroepen van politie of boa’s.”

Boa-bond: deze week nog geen boetes Het gaat zeker nog één tot twee weken duren voordat boa’s de eerste boetes voor het niet dragen van een mondkapje kunnen uitschrijven. Dat zegt de voorzitter van de BOA-bond, Ruud Kuin, bij Spraakmakers op NPO Radio 1. De administratie is nog niet op orde, dus kunnen er momenteel nog geen boetes worden uitgeschreven. De politie kan hier al wel mensen voor bekeuren. “Elke boete heeft een zogenoemde feitcode en dat is bij deze boete administratief nog niet rond”, zegt de voorzitter. Volgens Kuin maakt dat toch niet uit, omdat er deze dinsdag sowieso geen boetes uitgeschreven zouden worden. “Het beleid is namelijk om mensen eerst aan te spreken. Ik ga ervan uit dat het deze week geregeld is met de administratie. “Het komt wat knullig over, dat kan ik me helemaal voorstellen.” De politie laat weten dat agenten wel al boetes kunnen uitdelen. Voor hen is de feitcode wel geregeld.

Ruimte voor interpretatie

Het is de vraag wanneer een winkelier genoeg doet om een boete of sluiting te voorkomen. Volgens Bruls is de coronawet ‘klip en klaar’, maar volgens brancheorganisatie INretail voor wonen, mode, schoenen en sport is er nog ruimte voor interpretatie. Een woordvoerder: “We hebben deze vraag vanochtend voorgelegd aan het ministerie van justitie.”

Bij het CBL ging er over het dreigement van Bruls ook wel even ‘een wenkbrauw omhoog’, zegt een woordvoerder, maar de brancheorganisatie gaat vooralsnog uit van de goede afspraken die over de coronamaatregelen zijn gemaakt met de overheid. “Wij letten er in de winkel op, en ook rondom de winkel. Deze zomer was er een supermarkt die geen rekening wilde houden met de maatregelen, en die is toen gesloten. Maar dat was een uitzondering. Nu draagt al 90 procent van de klanten een mondkapje, en dat zal straks, als alles is ingedaald, waarschijnlijk zo’n 99,9 procent zijn. Over die weinige klanten die dat dan echt weigeren, komen we er met de boa’s wel uit. Zo’n uitzondering is niet iets om beleid op te maken.”

“Voor er boetes aan winkeliers uitgedeeld kunnen worden, geldt eerst een waarschuwingsplicht,” zegt een woordvoerder van MKB-Nederland. “Winkeliers hebben een zorgplicht waar ze aan moeten voldoen. Ze hebben looproutes, posters en bieden vaak ook mondkapjes aan. Als een klant dit weigert, dan kunnen ze het nog eens verzoeken, eventueel met andere collega’s erbij, maar winkeliers kunnen niet handhaven. Dat is echt het werk van boa’s.”

