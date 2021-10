Wim van Dijk treedt naar buiten: hij verkocht zelfdodingspoeder aan meer dan honderd mensen

Hij kocht het poeder in bij Eindhovenaar Alex S., die in juli al werd aangehouden voor de handel in het middel. Van Dijk verkocht het voor 50 euro per dosis door aan mensen die hij kende via bijeenkomsten van de Coöperatie Laatste Wil (CLW).

Bosschenaar Van Dijk is de eerste handelaar in middel X die een boekje open doet . Hij hoopt de discussie over hulp bij zelfdoding aan te zwengelen. “Ik wil dat de maatschappelijke onrust zo groot wordt dat justitie hier niet omheen kan”, stelt hij in de Volkskrant.

Straf tot vier jaar mogelijk

Welke gevolgen kan het artikel hebben voor hem, en voor Coöperatie Laatste Wil? Op hulp bij zelfdoding staat een maximumstraf van drie jaar. Van Dijk hielp mogelijk een grote groep mensen. Dat kan maximaal vier jaar cel opleveren, zegt hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit.

Van Dijk is alleen strafbaar als mensen aan wie hij het middel gaf, het ook echt gebruikt hebben. Bovendien moet het OM hem kunnen linken aan concrete sterfgevallen, zegt Buijsen. Dat kan lastig zijn: Van Dijk zegt dat hij alle informatie steeds heeft vernietigd, en dat hij klanten heeft gevraagd hetzelfde te doen.

Ook een 72-jarige vrouw die Alex S. zou hebben geholpen, is vorige week opgepakt. Anders dan Van Dijk, zit zij nog vast. Jos van Wijk, voorzitter van Laatste Wil, zat eerder één nacht vast. Hij wordt verdacht van ‘deelname aan een criminele organisatie’ met hulp bij zelfdoding als doel.

Huiskamerbijeenkomsten van Laatste Wil

Laatste Wil organiseerde huiskamerbijeenkomsten, waar leden informatie konden krijgen over middel X. Van Wijk stelt dat de coöperatie middel X nooit heeft verstrekt. CLW is in augustus gestopt met huiskamerbijeenkomsten, omdat het bestuur hoorde dat leden die elkaar daar leerden kennen, buiten de bijeenkomsten om het middel aan elkaar verstrekten.

Nu is duidelijk dat dat inderdaad gebeurde. Van Dijk woonde vaker huiskamergesprekken bij, en zegt dat hij de deelnemers vroeg te blijven als de gespreksleider van CLW vertrokken was. Hij vertelde dan dat ze contact met hem konden opnemen voor het middel.

Als dat klopt, kunnen bestuur en medewerkers van Laatste Wil niet verantwoordelijk gehouden worden voor Van Dijks handelen, denkt Buijsen. Dat kan alleen als het verstrekken van middel X het doel van de bijeenkomsten was.

