Willem van Oranje staat nu ook in Dordrecht, en zijn hondje mocht niet ontbreken

Er moest een hond bij het standbeeld van Willem van Oranje, dat gistermiddag in Dordrecht is onthuld door prinses Beatrix. Voor kunstenaar Arie Schippers, die het drie meter hoge bronzen beeld maakte, was dat een uitgemaakte zaak. “Van Oranje had een bijzondere band met zijn hond. Het verhaal gaat dat het dier door te blaffen ooit zijn leven heeft gered tijdens een moordaanslag, toen hij lag te slapen tijdens een veldtocht.” Toen zijn baas in 1584 alsnog werd vermoord, zou het dier van verdriet zijn gestorven. Op het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft ligt daarom als symbool van trouw een hondje aan zijn voeten.

Schippers koos voor een andere pose. Hij laat het hondje – ‘een klein mormel van een ondefinieerbaar ras’ – opkijken naar zijn baas. “Nee, hij bedelt niet om een koekje, maar probeert zijn aandacht te vangen.” Het beestje symboliseert de twaalf Hollandse steden die in 1572 op de Eerste Vrije Statenvergadering, gehouden op een steenworp afstand van het beeld, hun steun betuigden aan de vrijheidsstrijd van Willem van Oranje. Schippers: “Het hondje vraagt als het ware aan Willem: Wil jij ons baasje, onze leider worden en het gezicht van het verzet tegen de Spaanse overheersing?” De namen van de twaalf steden staan in de sokkel gegrift.

Knappe edelman

Het beeld staat aan de Hofstraat, aan de achterkant van de Berckepoort. Daar was de herberg waar Willem verbleef als hij Dordrecht bezocht. De plek is uitgezocht in overleg met de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die het beeld heeft geschonken aan de stad. Doel van de stichting is om de nagedachtenis aan hem in stand te houden, door gedenktekens op te richten op plekken die belangrijk zijn geweest in zijn leven.

Voor de beeltenis van de prins liet Schippers zich inspireren door een schilderij van Anthonis Mor uit 1555 van een toen nog jonge Willem, in een zwart sierharnas. “Hij is dan echt een mooie man met zijn haar naar achteren gekamd. Zo heb ik hem afgebeeld, als een knappe edelman met een cape losjes om de schouders, maar dan twintig jaar ouder.” Het ontwerp van Schippers, die ook het monument voor Nelson Mandela in Den Haag maakte, werd door een jury gekozen uit vier inzendingen. Ook onder het publiek dat mee mocht stemmen, was zijn beeld favoriet.

‘Ikwillemniet’

Maar niet alle Dordtenaren zijn er blij mee. Zo’n duizend inwoners tekenden vorig jaar de petitie ‘Ikwillemniet’ tegen de komst van het beeld. In de stad van de republikeinse broers Johan en Cornelis de Witt past volgens hen geen eerbetoon aan het Huis van Oranje. Een meerderheid in de gemeenteraad oordeelde dat ze alle drie een plek verdienen in de stad. Volgens wethouder Piet Sleeking is het monument een belangrijke toevoeging aan het straatbeeld naast de beelden van de gebroeders De Witt en de schilder Ary Scheffer. Ook draagt het bij aan de identiteit van de stad. Het hondje van Willem zal van de Dordtenaren ook vast nog wel een naam krijgen, verwacht Schippers.

Lees ook:

Standbeeld Willem van Oranje komt tóch naar Dordrecht, stad van gebroeders De Witt

Pakweg duizend Dordtenaren namen de afgelopen maanden de moeite om de petitie Ikwillemniet te ondertekenen tegen de komst van een nieuw standbeeld van Willem van Oranje.