Willem Holleeder krijgt levenslang voor reeks liquidaties

Het gaat om de moorden op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, Thomas van der Bijl en John Mieremet en doodslag op Robert ter Haak. Het Openbaar Ministerie (OM) had levenslang geëist.

De rechtbank verklaarde ook bewezen dat Holleeder (61) een voorname rol heeft gespeeld in een misdaadorganisatie, samen met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. De bende had het uit de weg ruimen van mensen tot doel. Soerel kreeg al eerder levenslang, wegens zijn organiserende rol bij de moord op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Hillis werd vermoord in 2011.

Via zijn advocaat liet Holleeder weten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden te maken heeft. Zijn advocaten hadden vrijspraak bepleit, omdat het bewijs ontbreekt. Maar volgens de rechtbank doemt uit het enorme onderzoek het beeld op van een man met wie het “van kwaad tot erger” ging. “U was een crimineel die omging met andere criminelen en leefde in een criminele wereld. Uw leven werd bepaald door geldzucht, machtslust en gewelddadigheden.”

Holleeder, in voorarrest sinds december 2014, kon volgens de rechtbank lang buiten schot blijven omdat hij als opdrachtgever voor moorden afstand hield tot de uitvoerders en “angst zaaide en misinformatie verspreidde”. De rechtbank noemde het verder “verontrustend” hoe Holleeder “met excessief geweld” zaken naar zijn hand kon zetten en zo kon doordringen tot de bovenwereld.

Peter la S.

In de strafzaak moest het bewijs volledig komen van getuigenverklaringen. De rechtbank noemde in dit verband de inbreng van de beide kroongetuigen Peter la S. en Fred R. betrouwbaar, net als die van Holleeders zussen Astrid en Sonja en zijn vroegere vriendin Sandra den Hartog.

Volgens de rechtbank is nergens gebleken dat Astrid “de verklaringen in elkaar heeft gezet”, zoals Willem Holleeder steeds heeft beweerd. “Volgens u liegen uw zussen als ze zeggen dat het leven met u een en al ellende is geweest. Volgens ons niet. Uit alles blijkt dat uw zussen door uw criminele leven jarenlang in grote angst leefden. U bepaalde alles”, aldus de rechtbank.

Holleeder werd vanmorgen rond 9.00 uur binnengebracht in de bunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtszaak was niet toegankelijk voor publiek. Belangstellenden konden de zaak volgen in de rechtbank aan de Amsterdamse Parnassusweg, waar een speciale videoverbinding met de bunker was opgezet. Een uur voor de uitspraak stonden er iets meer dan tien mensen te wachten.

Tijdens de tientallen zittingsdagen in de zaak was de publieke belangstelling groot, vooral op de dagen dat Holleeders zussen tegen hem getuigden.

Holleeder zit sinds december 2014 vast in verband met de reeks liquidaties.

