Willem-Alexander voegt zich bij slavernij-excuus Rutte

‘Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.’

Dat zei koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak die hij traditiegetrouw op eerste kerstdag gaf. Hij voegt zich daarmee bij de excuses die premier Mark Rutte maandag namens de Nederlandse staat maakte.

Zijn woorden zijn om twee redenen opvallend. Allereerst eisten veel mensen uit de Caribische en Surinaamse gemeenschappen dat niet premier Mark Rutte, maar koning Willem-Alexander excuses aan zou bieden namens de regering. Rutte zei daarover dat hij de koning niet bij zo’n politiek controversieel onderwerp wilde betrekken. Blijkbaar kon de koning zich, nu de excuses eenmaal gemaakt en aanvaard zijn, wel achter de excuses scharen.

Ten tweede blijft de koning in zijn kersttoespraak meestal weg van uitspraken die politieke controverse kunnen veroorzaken. Hij houdt het meestal bij een persoonlijke boodschap.

Koning geeft tot slaaf gemaakten plek in de geschiedenis

Het lijkt erop dat de koning de omgang met het slavernijverleden een zaak van algemeen belang acht, die politieke verschillen overstijgt. En dat raakt Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden (Ninsee). “Vooral dat hij zei dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid was.”

De toespraak werd gehouden vanuit de DNA-salon. Op de achtergrond een rode muur, waar de Nederlands-Britse kunstenaar Jacob van der Beugel delen van de genetische code van Willem-Alexander en Máxima heeft uitgebeeld in bijna 60.000 handgemaakte bakstenen. Op een kastje staan foto’s van de overleden Britse koningin Elizabeth en haar man prins Philip.

“Het is nog maar mijn eerste reactie”, zegt Nooitmeer. “Maar ik vind het bijzonder dat hij de mensen die in slavernij geleefd hebben expliciet noemde in zijn speech. Op deze manier geeft de koning hun een plek binnen de geschiedenis.”

Volgens Nooitmeer maakte de koning het slavernijverleden op een organische manier onderdeel van zijn toespraak, en zo ook van het heden. Daarbij vond ze de speech verbindend. “Wij, als gemeenschap, vragen aandacht voor het slavernijverleden,” zegt Nooitmeer. “Het doet veel dat heel Nederland deze geschiedenis erkent. De koning heeft het namelijk over een gezamenlijke toekomst.”

Wat Nooitmeer bijzonder vond was dat de koning zei dat Nederlanders samen verder moeten, met elkaar moeten praten en ingewikkelde problemen tot een goed eind moeten brengen, ‘zodat we samen verder kunnen. Ook als er heftige emoties in het spel zijn.’ “Die woorden helpen heel erg,” zegt Nooitmeer. “Ik ben er stil van.”

Haak aan, zei de koning

Pieter Verhoeve, voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en burgemeester van Gouda, spreekt van een ernstige, koningswaardige toespraak. “Juist omdat hij de verbinding zocht. Niet alleen door het slavernijverleden te benoemen, ook door het te hebben over de mensen die geen huizen kunnen betalen, bijvoorbeeld, of het verschil tussen platteland en de stad te aan te stippen.”

De koning zei dat het noodzakelijk is om in gesprek te blijven, ook met mensen die anders denken. ‘Bij velen van u valt er een schaduw van zorgen over dit kerstfeest. Het is een heftige tijd.’

Haak aan, ga met elkaar in gesprek, adviseert Willem-Alexander, Want ‘democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen.’

Een woordspeling naar de agrarische sector

“Ik vond het mooi dat hij zei dat we elkaar broodnodig hadden”, zegt Verhoeve. “Ik denk dat dat een woordspeling is naar de agrarische sector, die voor brood op de plank zorgt.”

Verder hield de koning het volgens Verhoeve tamelijk algemeen. Hij had het vooral over de grote opgaven van deze tijd. “Interessant was dat hij niets zei over de toenemende kansenongelijkheid of de lockdowns begin dit jaar, dat had ik ergens wel verwacht.”

Ook opmerkelijk: “De koning maakte bijna geen verwijzingen naar het Bijbelse kerstverhaal, dat doet hij meestal wel. Er stonden vier adventskaarsen op tafel, en hij zei dingen als ‘dankbaar’ en ‘gezegend’.” Alleen toen hij het over de oorlog in Oekraïne had, deed de koning een ‘echte’ kerstuitspraak. ‘De belofte van het kerstfeest – de hoop op vrede – leeft in alle Oekraïense harten én in die van ons.’

Verhoeve: “Dat was natuurlijk prachtig, net zoals het Oekraïense kerstlied, waarmee de toespraak eindigde.”

