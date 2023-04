Willem-Alexander haalt steeds slechtere cijfers. Is hij te benaderbaar?

Het belooft een koude Koningsdag te worden. Maar niet alleen op de vrijmarkten zal het bibberen zijn, ook koning Willem-Alexander begint in een guur klimaat aan zijn tour door Rotterdam.

Ipsos berekende in opdracht van de NOS dat de Nederlandse bevolking haar koning als rapportcijfer een 6,5 geeft in 2023. Dat is weliswaar nog een voldoende, maar de dalende trend tekent zich steeds duidelijker af: in 2020 was het cijfer nog een 7,7. Vorig jaar werden de koning en zijn oudste dochter op Prinsjesdag zelfs ontvangen met boegeroep en omgekeerde vlaggen.

In de aanloop naar zijn tweede lustrum als koning wordt vooral gewezen naar de grote en kleinere schandaaltjes als oorzaak voor die dalende populariteit. Het gedoe rond zijn vakanties en het feestje van Amalia in coronatijd, de wintersport naar Lech vlak na de Russische invasie in Oekraïne: ze brachten Willem-Alexander in verlegenheid. “Naar zijn adviseurs luistert hij kennelijk niet, of hij denkt: jullie kunnen me de pot op”, zei publicist Gerard Aalders zaterdag in Trouw.

Niet als Charles, die zijn schoenveters laat strijken

Maar naast die wat onhandige keuzes zou de dalende populariteit ook een diepere oorzaak kunnen hebben. In koning Willem-Alexander heeft Nederland een vorst die zich presenteert als ‘gewoon’, met een stevige handdruk en een gulle lach. Benaderbaar, dat moet de koning vooral zijn in de filosofie van de zevende vorst van Nederland.

Het zou een erfenis kunnen zijn van zijn vader, prins Claus, die zich met zijn afkeer van stropdassen liet kenschetsen als iemand met een grondige hekel aan alles wat formeel was. Zo’n ‘volkse’ koning staat bovendien in schril contrast met een ambtsgenoot als de Britse koning Charles, die volgende week gekroond wordt en over wie het gerucht gaat dat hij zijn schoenveters laat strijken.

Aan de ene kant lijkt de keuze om benaderbaar te zijn het gewenste effect te hebben. Vergeleken met de statige koningin Beatrix vinden Nederlanders het koningshuis minder afstandelijk onder Willem-Alexander, aldus Ipsos. Aan de andere kant dringt de vraag zich op of mensen een benaderbare koning wíllen. Monarchie, zo schreef de Britse krant The Guardian onlangs, berust immers vooral op fictie en fantasie. Mensen verlangen ook van hun koningshuis dat het volkomen anders is dan hun eigen bestaan.

Hij werkt hard, maar veel onderdanen zien hem niet

Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima werken hard, zo blijkt uit hun agenda. Daar staan jaarlijks honderden bezoeken in genoteerd. Die zijn bij voorkeur afgesproken op initiatief van de koning zelf. Hij wil ‘aanmoedigen’ en mensen ‘verbinden’. Van woonwagenkampen tot waterstofbedrijven: de koning is erbij. Het is ook hoe hij zich profileert: het koningschap is vooral een drukke baan. Hij wil werken voor Nederland, en daarna in alle rust thuiskomen bij zijn gezin.

Maar daarin tekent zich ook een paradox af: de bezoeken zijn niet zelden onder de radar, zonder grote ruchtbaarheid en met een informeel karakter. Lokaal worden deze bezoeken vaak gewaardeerd, maar het gros van zijn onderdanen krijgt hem niet te zien. En dat was volgens de Britse koningin Elizabeth – zelf immens populair – nu juist de crux. “I have to be seen to be believed”, omschreef zij haar beweegredenen om juist al haar bezoeken formeel te maken.

Overigens bestaat er discussie over hoeveel de populariteitscijfers precies zeggen. Beatrix liet in 2000 optekenen dat ze populariteit ‘gevaarlijk, oppervlakkig en tijdelijk’ vond. Met die woorden kan de koning donderdag de gure wind trotseren.

