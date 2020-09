Wilders is schuldig aan groepsbelediging Marokkanen, maar krijgt geen straf

In zijn uitspraak legt de rechter van het hof de vrijheid van meningsuiting voor een politicus ruim uit, maar er zijn wel degelijk grenzen. Wilders heeft die overschreden. “Verdachte is te ver gegaan”, aldus de rechter. Uit het arrest zijn weinig algemene conclusies te trekken over wat gekozen volksvertegenwoordigers precies mogen zeggen. Veel hangt af van de omstandigheden en context waarin de uitlatingen zijn gedaan, legde de rechter uit.

De strafzaak heeft jaren geduurd. Wilders deed de gewraakte uitspraken over Marokkanen op de avond van de verkiezingsuitslag, op 19 maart 2014, in een Haags café. Hij vroeg het aanwezige PVV-publiek achtereenvolgens of ze minder Europese Unie, minder PvdA en minder Marokkanen wilden. De aanwezigen scandeerden telkens ‘minder, minder’, waarop Wilders zei: ‘Dan gaan we dat regelen’. “Onnodig grievend”, oordeelt de rechter nu. Daarbij was Wilders volgens het hof vooral uit op politiek gewin, er blijkt niet uit dat hij opzettelijk zijn toehoorders aanspoorde tot haat of discriminatie.

De langverwachte uitspraak in de zaak-Wilders is milder dan die in eerdere aanleg. De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging én aanzetten tot discriminatie, maar legde ook toen geen straf op. Zowel het openbaar ministerie als Wilders gingen in hoger beroep; het OM had 5000 euro boete geëist.

Geen politieke bemoeienis

Het proces duurde extra lang vanwege een wraking en omdat Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops telkens nieuwe stukken inbrachten. Met het OM vochten ze bovendien een bittere strijd uit of het proces politiek beïnvloed was, zoals Wilders stelde. Uit documenten en e-mails zou blijken dat toenmalig minister van justitie Ivo Opstelten zich actief met de vervolging had bemoeid. Ook zou de politie of het OM de vele aangiftes van burgers georkestreerd hebben. Ook de Tweede Kamer maakte zich hier bezorgd over.

Maar het hof is hier helder over: er heeft geen politieke bemoeienis plaatsgevonden. De minister mocht zich volgens de wet laten informeren, en het OM heeft zelfstandig besloten tot vervolging. Daarmee is Wilders’ recht op een eerlijk proces niet geschonden.

Geeft deze uitspraak nu houvast aan andere politici die provocerende of grievende uitlatingen (willen) doen? Wilders zelf wees tijdens het proces op de uitspraken van toenmalig D66-leider Pechtold (die zei: “Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet”). Volgens het hof mag veel in het publieke debat, en hebben politici een gerechtvaardigd belang om zaken aan de orde te stellen, ook onwelgevallige meningen. Maar het hof benadrukt dat ook een gekozen volksvertegenwoordiger een verantwoordelijkheid heeft voor de wet. Zeker als hij of zij met zijn uitlatingen de “eer en goede naam van andere mensen aantast, in het bijzonder een minderheidsgroep.” Daarmee wordt volgens de rechter “de pluriforme samenleving ondergraven”, die belangrijk is voor de democratische rechtsstaat.

Een hoge prijs voor het uitdragen van zijn menig

De rechter rekende het Wilders verder aan dat hij zijn uitlatingen welbewust deed, voor het oog van de camera’s, en dat zowel de vorm van de toespraak als de reactie van het publiek zorgvuldig was voorbereid. Een week eerder had namelijk zijn opmerking over ‘minder Marokkanen’ bij het flyeren op de markt al veel ophef veroorzaakt.

Dat Wilders geen straf krijgt, komt omdat de rechter rekening houdt met het feit dat hij jaren een “hoge prijs betaalt voor het uitdragen van zijn mening”. De PVV-leider leeft onder strenge bewaking sinds de moord op Theo van Gogh in 2013, toen ook zijn leven gevaar liep. Ook een aangekondigde cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed leverde hem internationale doodsbedreigingen op.

In een eerder proces in 2010-2011 werd Geert Wilders volledig vrijgesproken van groepsbelediging, haatzaaien en discriminatie. Hij had toen in een interview gezegd dat de koran verboden moet worden en dat de islam een fascistische ideologie zou zijn.

Wilders kondigde meteen na afloop aan dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

