Wilde dorpsvriend Chris Grinwis echt dood, vraagt Halsteren zich af

Het huis met de overwoekerde voortuin aan de Dorpsstraat staat te koop. Sinds twee maanden, wat best kort is. Chris (toen 65) en Mia Grinwis overleden immers al in 2020. Zij aan dementie. Hij, de voormalig eigenaar van de supermarkt aan de overkant, door een zelfdodingsmiddel. Het middel werd toegediend door hemzelf of door zijn nieuwe vriendin Yvon K., die opeens een rijke vrouw werd. Want Grinwis had kort voor zijn dood zijn testament laten wijzigen ten gunste van de dame die opeens in zijn leven was gekomen als stervensbegeleidster van zijn Mia, met wie hij zo gelukkig was geweest.

Was het een zelfgekozen dood of niet? De zaak is omgeven met vragen en laat het Noord-Brabantse dorp in de gemeente Bergen op Zoom niet los. Vijf panden verderop probeert Gerrit Atres zijn emoties onder woorden te brengen. Bijna drie jaar verder voelt het ongeloof over het overlijden van Grinwis voor hem nog als iets van gisteren. “Dat voor je eigen ogen zo’n verdachte omstandigheid heeft kunnen ontstaan.”

Nieuwe vriendin Yvon K.

Atres ziet Grinwis nóg de winkel binnenlopen om K. aan hem voor te stellen, amper een paar maanden na de dood van Mia. “Hij begreep zelf ook dat het snel was. Maar hij was trots. En als je zo verder kunt gaan met je leven, is dat toch prima? Alleen kwam toen dit scenario. Dat komt toch alleen voor in boeken en films? Ik denk wel dat het dorp naar antwoorden snakt, ja. Duidelijkheid zou na drie jaar wel heel fijn zijn.”

Familieleden van Chris en Mia twijfelden in december 2020 direct aan de natuurlijke doodsoorzaak die was vastgesteld. Er bleek inderdaad een zelfdodingsmiddel in Chris’ lichaam te zitten. Daarnaast kwam zijn nieuwe vriendin plots een niet-geringe nalatenschap toe én bleek zij consulente bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Van hetzelfde middel werd zelfs een (ongeopend) flesje bij haar thuis gevonden. Toch is de rechtszaak geen abc’tje. Wat in het voordeel van K. spreekt: ze heeft aantoonbaar uren voor de dood van Grinwis de woning aan de Dorpsstraat verlaten, terwijl het gif binnen een half uur zijn werk zou moeten doen.

In de hoek van de begraafplaats achter de Quirinuskerk ligt het echtpaar Grinwis in alle rust naast elkaar. Mia rechts, Chris links, als je met het gezicht naar de grafsteen staat. Chris reserveerde deze plek toen duidelijk werd dat zijn aftakelende vrouw kwam te overlijden, niet wetende dat hij er zelf al zo snel naast zou komen te liggen. ‘In liefde verbonden’ luidt de boodschap op de steen waarop twee lichamen samensmelten tot een hart. Maar zo vredig was het hier in augustus 2021 niet. Het graf van Mia moest worden geopend voor onderzoek. De vraag was gerezen of de verdachte van Chris’ dood wellicht ook haar kon hebben vergiftigd.

Dat bleek niet het geval. Maar Halsteren, al een half jaar in rep en roer, werd er niet rustiger van. “Was het middel bij haar ook gevonden, dan was het duidelijk geweest”, zegt dorpsraadvoorzitter Eugène van den Eijnden. “Nu bleven mensen roddelen. We gaan nooit uit deze zaak komen, vrees ik. Het is zo’n merkwaardig verhaal. Of Yvon nu wordt veroordeeld of niet, er zullen altijd vraagtekens blijven. Dat vind ik wel erg. Er is niets zo vervelend als onwetendheid.”

Dorpsvriend

Voor de meeste dorpelingen is het echter duidelijk. Als ze het al niet met zo veel woorden zeggen, spreken de gezichtsuitdrukkingen boekdelen: ze vinden de opeenstapeling van aanwijzingen allemaal te toevallig. En dat doet verdriet, want Grinwis was een graag geziene man. Als eigenaar van de Plus stond hij klaar voor het complete verenigingsleven van Halsteren, als betrokken inwoner was hij een van de kartrekkers van de herontwikkeling van het dorpshart waaraan nu de laatste hand wordt gelegd.

Lees de berichten op sociale media van december 2020 terug en je voelt de pijn. ‘Halsteren is zijn beste vriend kwijt’, luidt een van de teksten. Een vriend voor wie – hoe pijnlijk – twee herdenkingsdiensten werden gehouden: één namens K., één op initiatief van de familie. “Het voelde bizar”, zegt vriend Gilly Verrest, die bij de tweede was.

De woning aan de Dorpsstraat staat er verlaten bij. Het onkruid staat hoog, de gordijnen zijn dicht. Hier moet na de dood van Chris een rare scène hebben plaatsgevonden, toen K. de familie van de overledene vertelde dat het huis nu van haar was en er prompt nieuwe sloten op liet zetten. De rechter zal bepalen of de opbrengst van de verkoop inderdaad voor haar is. Bij schuld vervalt haar aanspraak op de nalatenschap, die voorlopig door een executeur wordt beheerd. Verrest: “Als zij het heeft gedaan, echt zo heeft voorbereid, dan is het wel een klassiek, en heel slecht verhaal.”

Praten over suïcide kan anoniem bij 113 Zelfmoordpreventie: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113

